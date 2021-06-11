ألبا: انتقال سواريز لـ أتليتكو كان مزحة.. أخرس العديد من الألسنة

انتقد خوردي ألبا ظهير برشلونة انتقال لويس سواريز من الفريق الكتالوني لأتليتكو مدريد مشيرا إلى تألق مهاجم أوروجواي في رحلته الجديدة.

لويس سواريز النادي : أتليتكو مدريد جوردي ألبا النادي : برشلونة برشلونة

وانتقل سواريز إلى أتليتكو مدريد في صفقة انتقال حر بعد استغناء برشلونة عن خدماته ليقود الفريق لتحقيق لقب الدوري بعدما سجل 21 هدفا في المسابقة المحلية.

وقال ألبا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية عن انتقال سواريز لأتليتكو مدريد: "كانت مزحة".

وأضاف "لقد أعطى برشلونة الكثير، والنادي أعطى سواريز أيضا، وبجانب ذلك فإن أتليتكو مدريد يعد بالخصم المباشر لنا".

وتابع "لقد فازوا بالدوري معه وأنا لم أحب هذا برغم الصداقة التي تجمعنا".

وأكمل "هل سنجد مهاجما مثله؟ من الصعب للغاية. هناك العديد من اللاعبين الرائعين لكن سواريز أعطى للفريق (الكثير)".

وحول أداء سواريز في الموسم الحالي "لقد فاز بالدوري وأخرس العديد من الألسنة".

واستمر "موسمه الأخير مع برشلونة لم يكن سهلا لكنه حظى بالفرصة ليخرس العديد".

وأكمل "يمكني القول إن المناخ (في برشلونة) بوجود لويس كان مذهلا، فهو يعمل بجد دائما وأرقامه تتحدث عن نفسها".

وأتم "هو ثالث أفضل هداف في تاريخ برشلونة".

وانتقل سواريز (34 عاما) لبرشلونة من ليفربول في عام 2014.

وفاز مع النادي بلقب دوري أبطال أوروبا بالإضافة لبطولة الدوري الإسباني 4 مرات و4 بطولات لكأس الملك ولقب للسوبر الأوروبي ولقب لكأس العالم للأندية ولقبين للسوبر الإسباني.

ولعب سواريز 283 مباراة مع برشلونة وسجل 195 هدفا وصنع 113 هدفا.