نجم زينيت يغيب عن روسيا في يورو 2020 بسبب كورونا

قرر الجهاز الفني لمنتخب روسيا استبعاد الجناح أندري موستوفوي من القائمة المشاركة في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن المنتخب الروسي عن إصابة موستوفوي لاعب زينيت بفيروس كورونا.

وسينضم رومان إفجينيف لقائمة المنتخب بدلا من موستوفوي.

⚡️ Евгеньев вместо Мостового В заявке сборной России на ЕВРО-2020 произошло изменение. В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на турнир защитника Романа Евгеньева. — Сборная России (@TeamRussia) June 11, 2021

ويلعب إفجينيف (22) عاما لدينامو موسكو.

وسبق لإفجينيف لعب مباراة دولية واحدة فقط مع منتخب روسيا.

وشارك إفجينيف في 29 مباراة مع فريقه هذا الموسم في كل المسابقات وسجل هدفا وصنع الآخر.

أما موستوفوي (23 عاما) فلعب 33 مباراة مع زينيت وسجل 6 أهداف وصنع 3.

كما شارك مع منتخب روسيا في 8 مباريات دولية.

وتقع روسيا في المجموعة الثانية ليورو 2020 مع منتخبات: الدنمارك وفنلندا وبلجيكا.

وتفتح روسيا مبارياتها في البطولة بمواجهة منتخب بلجيكا.

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