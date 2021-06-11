نجم زينيت يغيب عن روسيا في يورو 2020 بسبب كورونا

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 13:13

كتب : FilGoal

أندري موستوفوي

قرر الجهاز الفني لمنتخب روسيا استبعاد الجناح أندري موستوفوي من القائمة المشاركة في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن المنتخب الروسي عن إصابة موستوفوي لاعب زينيت بفيروس كورونا.

وسينضم رومان إفجينيف لقائمة المنتخب بدلا من موستوفوي.

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ويلعب إفجينيف (22) عاما لدينامو موسكو.

وسبق لإفجينيف لعب مباراة دولية واحدة فقط مع منتخب روسيا.

وشارك إفجينيف في 29 مباراة مع فريقه هذا الموسم في كل المسابقات وسجل هدفا وصنع الآخر.

أما موستوفوي (23 عاما) فلعب 33 مباراة مع زينيت وسجل 6 أهداف وصنع 3.

كما شارك مع منتخب روسيا في 8 مباريات دولية.

وتقع روسيا في المجموعة الثانية ليورو 2020 مع منتخبات: الدنمارك وفنلندا وبلجيكا.

وتفتح روسيا مبارياتها في البطولة بمواجهة منتخب بلجيكا.

روسيا أندري موستوفوي
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