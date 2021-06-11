مانشيني: حان وقت الإمتاع.. وكيلليني: ننتظر انطلاق اليورو على أحر من الجمر

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 13:06

كتب : FilGoal

روبيرتو مانشيني - إيطاليا

يرى روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا أن المباراة الأولى في يورو 2020 ستكون الأصعب على فريقه، مشيرا إلى جاهزية رجاله لإمتاع الجمهور الذي سيحضر لقاء تركيا في ملعب أولميبيكو في روما.

وتلعب إيطاليا ضد تركيا اليوم الجمعة في انطلاق يورو 2020، بطولة يدخلها فريق أوزوري مرشحا بقوة بعد أداء مذهل مع مانشيني في آخر سنتين.

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي:"بعد كل ما حدث، حان وقت العودة لإرضاء الناس ومنحهم المتعة. المباراة الأولى دائما الأصعب، علينا أن نتحرر على المستوى الذهبي وألا نفكر في أي شيء آخر. دائما تشعر بالضغط في البداية. علينا أن نلعب بأسلوبنا وأن نستمتع وأن نحترم قدرات تركيا".

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وأضاف "قبل 3 سنوات كنت واثقا، والآن أكثر ثقة. نعمل معا منذ وقت طويل ونستمتع، نود الاستمرار".

بينما استرجع جيورجيو كيلليني قائد الفريق ذكريات الإخفاق في التأهل لمونديال 2018 بالقول:"مباراة السويد في ميلان ستبقى، لكننا حولنا خيبة الأمل هذه إلى رغبة وحماس، وهو الشعور ذاته لدى الجمهور. متحفزون بشدة لانطلاق اليورو، لا نطيق صبرا لنكون في الملعب وأن نخوض هذه التجربة معا".

وواصل مدافع يوفنتوس "لقاء الافتتاح به الكثير من المجهول والصعوبات، لنا ولتركيا. ستكون ليلة مليئة بالمشاعر، سنعيشها بقلب المجموعة، التي تشعر بالمسؤولية، وقليل من الجنون، ففي مثل هذه المناسبات لابد من تحقيق شيء استثنائي".

وتلعب إيطاليا وتركيا في المجموعة الأولى مع سويسرا وويلز اللتان تلتقيان يوم السبت.

ثم يوم الأربعاء تلعب إيطاليا في روما ضد سويسرا وتصطدم تركيا بويلز في باكو عاصمة أذربيجان.

وتوجت إيطاليا باليورو مرة وحيدة كانت في 1968 على أرضها.

إيطاليا يورو 2020
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