أمين صندوق الزمالك: الشؤون القانونية تدرس كل الاحتمالات في ملف ساسي

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 12:45

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام حرس الحدود

قال طارق جبريل أمين صندوق الزمالك إن الشؤون القانونية في ناديه تدرس كل ما يتعلق بفرجاني ساسي لاعب الفريق.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وصرح جبريل عبر قناة إم بي سي مصر:"من المفترض أن يصل ساسي لمصر يوم الثلاثاء أو الأربعاء، ننتظر حتى ذلك الموعد. الشؤون القانونية تدرس كل الاحتمالات، لا نريد استباق الأحداث".

وواصل "بعدها سيصدر النادي بيانا رسميا. ساسي أرسل في وقت سابق جوابا قال فيه إن 30 مايو هو آخر موعد لاستلام مستحقاته المتأخرة، دفعنا المستحقات كاملة قبل المهلة".

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وأتم "قد يكون اللاعب وقع لناد آخر".

ووجه ساسي رسالة لجمهور الزمالك يبدو فيها مودعا للنادي، مشيرا إلى أنه سيكشف "الحقائق كافة" في وقت قريب. (طالعها من هنا)

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، لكن اللاعب يتواجد حاليا في تونس رفقة منتخب بلاده لخوض مباريات ودية.

وتعرض ساسي لإصابة أمام الكونغو، أعلن منتخب تونس أنها ستبعده أمام الجزائر ومالي في الوديتين المقبلتين.

فرجاني ساسي انضم لنادي الزمالك عام 2018 قادما من نادي النصر السعودي. ومعهم فاز بألقاب الكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، بجانب كأس السوبر المصري السعودي الودية.

وشارك ساسي مع الزمالك في 103 مباراة. سجل فيهم 16 هدفا وصنع 17 آخرين.

هذا الموسم، شارك ساسي حتى الآن في 27 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع 7 آخرين.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم 17 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

فرجاني ساسي الزمالك
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