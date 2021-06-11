فينالدوم: أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا مع سان جيرمان

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 12:17

كتب : FilGoal

جورجينيو فينالدوم

عبر جورجينيو فينالدوم عن سعادته بانتقاله لباريس سان جيرمان مشيرا إلى أنه يحلم بأن يحقق الكثير من النجاحات مع الفريق الفرنسي.

جورجينيو فينالدوم

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وانتقل فينالدوم لفريقه في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليفربول.

وقال فينالدوم لموقع ناديه الرسمي: "أنا سعيد للالتحاق بمثل هذا النادي، لأن هذا الفريق يضم عدة لاعبين رائعين للغاية بالإضافة لمدرب رائع تحدث معي قبل الانتقال للفريق".

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وتابع "كلاعب كرة ترغب دائما في اللعب مع أفضل اللاعبين وحين تنظر للفريق وتتحدث مع المدرب فأنا أرى العديد من اللاعبين أصحاب الموهبة".

واستمر "بجانب ذلك فالمدرب يُخرج أفضل ما في لاعبيه دائما ويجعلهم أقوى".

ووضح "آتيت هُنا لكي أصنع التاريخ مع هذا الفريق الرائع".

وواصل "أتمنى أن أساعد الفريق في تحقيق دوري أبطال أوروبا فهذا سيكون شيئا عظيما، لكن ليس فقط دوري الأبطال ولكن الدوري والكأس".

وأتم "أريد أن أفوز بأكبر قدر ممكن من الألقاب من أجل الفريق ومن أجل جماهيره".

وأصبح فينالدوم أولى صفقات الفريق الباريسي في الصيف الجاري.

وارتبط الهولندي بالانضمام لصفوف برشلونة وبايرن ميونيخ بعد نهاية تعاقده مع ليفربول بنهاية الموسم المنصرم، لكن فضل النادي الباريسي.

وانضم فينالدوم لصفوف ليفربول في عام 2016 قادما من نيوكاسل يونايتد، ولعب قبلها لأندية فينورد وإيندهوفن.

وحصد مع الفريق الأحمر الإنجليزي بطولة الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

ويستعد فينالدوم للمشاركة مع منتخب بلاده في يورو 2020 والتي تقام في 11 دولة أوروبية وتبدأ في الحادي عشر من يونيو الجاري.

وارتدى جيني قميص الطواحين الهولندية في 75 مباراة دولية.

جورجينيو فينالدوم
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