مورينيو: هذا رأيي في مستقبل كين

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 12:12

كتب : FilGoal

هاري كين مع جائزة هداف الدوري الإنجليزي لموسم 2020/2021

أبدى جوزيه مورينيو مدرب روما والمدير الفني السابق لتوتنام رأيه في مستقبل هاري كين نجم الأخير وقائد منتخب إنجلترا.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

وأوضح كين من قبل أنه قد يرحل عن توتنام في الصيف الجاري، مشيرا إلى تمسكه بالاستمرار في إنجلترا.

وقال مورينيو في حوار مع صحيفة صن الإنجليزية:"لابد أن يلعب في مكان يشعر فيه بالسعادة، أعتقد أنه سعيد في إنجلترا، إنه لاعب مناسب جدا جدا للدوري الإنجليزي الممتاز".

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وأضاف "الإرث تصنعه التتويجات، اللاعبون يريدون الفوز. من يدري، لعله بعد 5 أسابيع سيكون بطلا لأوروبا".

وقالت شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق إن تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي يتنافسون للظفر بكين (27 عاما).

نشأ كين في فريق سبيرز وأعاره النادي لليتون أورينت وميلوول ونورويتش سيتي وليستر سيتي.

ثم انطلق في رحلة رائعة مع الفريق الأول منذ 2013.

حصل كين على الحذاء الذهبي كهداف الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 هدفا.

ليفوز بالجائزة للمرة الثالثة بعدما نالها في 2015-2016 و2016-2017.

هاري كين مورينيو
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