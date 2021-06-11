تقرير: يونايتد يستهدف جناح بايرن إذا فشلت صفقة سانشو

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 11:50

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان - باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ

قالت قناة Sport1 الألمانية إن نادي مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع كينجسلي كومان جناح بايرن ميونيخ.

وذلك إذا فشل الفريق الإنجليزي في الحصول على جيدون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند.

رغبة الشياطين الحمر في سانشو تعود إلى 2020، لكن تمسك الفريق الألماني بلاعبه حال دون انتقاله لملعب أولد ترافورد.

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وأوضحت القناة أن كومان يأمل الاستمرار في صفوف بايرن، لكن ممثليه لا يمانعون الاستماع إلى عروض من أندية أخرى.

ويدافع الفرنسي كومان (24 عاما) عن ألوان بايرن منذ 2015، ويمتد عقده مع الفريق إلى 2023.

وكان فابريزيو رومانو، صحفي شبكة سكاي سبورتس والموثوق في أخبار انتقالات اللاعبين، أوضح أن يونايتد اقترب من ضم الإنجليزي سانشو (21 عاما).

وبدأ سانشو مسيرته مع واتفورد ثم انتقل لشباب لمانشستر سيتي.

وانضم إلى دورتموند في صيف 2017 مقابل 8 ملايين يورو.

في موسم 2020-2021، سجل سانشو 16 هدفا وصنع 20 في جميع المسابقات خلال 38 مباراة وتوج بلقب كأس ألمانيا كما حصد لقب هداف البطولة.

ومنذ انتقاله لصفوف الفريق الأصفر والأسود شارك في 137 مباراة وسجل 50 هدفا وصنع 64 وتوج بلقبي السوبر والكأس المحليين.

ويستعد سانشو لارتداء قميص منتخب إنجلترا في يورو 2020 والتي تقع في المجموعة الرابعة رفقة اسكتلندا والتشيك وكرواتيا.

كومان مانشستر يونايتد
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