حوار – إكرامي يرد على تسببه في رحيل رمضان صبحي من الأهلي.. وسبب اختياره لـ بيراميدز

نفى شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز الحالي والأهلي السابق تسببه في رحيل رمضان صبحي عن صفوف النادي الأحمر.

وأجرى إكرامي حوارا مطولا عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" تحدث خلاله عن رحيله من الأهلي ورحيل رمضان صبحي وأزمته مع المهدي سليمان وكشف وجود بعض الحملات ضده.

عن الرحيل من الأهلي

أعتقد أن قرار رحيلي من الأهلي لم يكن به أي مشكلة وأستخدم "تويتر" لأنه يجعل وصولي للناس أسهل، أفكر في رسالتي وأصيغها بشكل جيد وأكتب ما أريد أن أقوله.

ريني فايلر كان صريحا مع اللاعبين الكبار في الأهلي في أول مباراة رسمية له معنا اجتمع في وجودي أنا ووليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحي ومحمد الشناوي وأيمن أشرف.

وقال أنتوا صنعتوا تاريخا من الوارد أن يلعب البعض منكم والبعض الآخر لا يلعب ولكن من لا يشارك أريد منه أن يساعد الفريق وزملائه وعرفت معنى تلك الرسالة منذ ذلك اليوم.

علاقتي بفايلر لم تكن سيئة أبدا لا أقيم علاقتي مع أي مدرب بناء على مشاركتي في المباريات من عدمها.

مع اقتراب عقدي من نهايته وعدم مفاتحة الأهلي لي قررت رفع الحرج عن النادي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة انزعج فقط أنني لم أبلغه بقراري قبل إعلاني للجميع.

ظننت أنني رفعت الحرج عنهم ولكنني وضعتهم تحت ضغط بدون أي قصد هذا عرفته فيما بعد.

"لم أقحم نفسي في انتخابات الأهلي"

هنأت زملائي في الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا، لم أتحدث مع أي شخص في الإدارة لأننا في الأهلي لا نرفع الهاتف لمحادثة الأشخاص في مجلس الإدارة.

لم أتحدث أبدا حول مساندتي لمحمود طاهر في انتخابات الأهلي، ما يثار حول ذلك الأمر غير صحيح، لم أقحم نفسي في سباق الانتخابات أبدا، من المستحيل أن أقوم بهذا.

سبب اختيار بيراميدز

بعد إعلاني رحيلي عن الأهلي تحدث معي بيراميدز، الزمالك لم يتحدث معي أبدا.

الإسماعيلي تفاوض معي ولكنني أبلغته بأن لعبي في ناد جماهيري سيكون صعبا أريد اللعب في ناد الأجواء به هادئة، وجاء لي عرضا من أحد أندية السعودية، لكن خياري الأول كان بيراميدز.

شعرت أن بيراميدز مناسبا لي إلى حد كبير حيث ينافس على البطولات ولا يوجد جمهور وتوافقت مع الإدارة بسهولة .

"انتمائي للأهلي.. وبيراميدز يريد النجاح"

نعم تركيزي مع بيراميدز لكن انتمائي يظل دائما للأهلي وهذا معروف، وأنا هنا لا أرد على اتهام، علاقتي بالأهلي ممتدة لأكثر من 23 عاما.

أنا أهلاوي عن اقتناع ولست متعصبا تعلمت التواضع في الفوز ورفع الرأس في الهزيمة، وألغيت متابعتي لصفحات الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنني لم أحب رؤية ما يحدث وهو عكس ما تعلمته داخل النادي.

بيراميدز يريد أن يكون مثل الأهلي والزمالك وأنا لست مؤمنا بنظريقة المؤامرة لكن أرى أنه يجب أن يكون هناك القليل من الإنصاف بعدم التركيز على السلبيات فقط بل يجب أن نركز أكثر على الإيجابيات في ناد ليس له حصنا جماهيريا.

عن طلب شارة قيادة بيراميدز وأزمته مع المهدي سليمان

لم أفتعل أي مشكلة لأطلب شارة قيادة بيراميدز بعد عبد الله السعيد، هذا لم يحدث.

أحمد الشناوي والمهدي سليمان حارسان كبيرا مقاما بالطبع.

لم يكن هناك أي توتر منذ بداية الموسم في بيراميدز وحدثت تغريدة من المهدي سليمان وتم إيقافه وعقب قرار إيقافه تحدثت معه بشكل شخصي وقلت له تحلى بالصبر لقد مررت بنفس موقفك من قبل، لكن ما حدث بعد ذلك منه أحزنني وبعد ذلك العلاقة بيننا ليست عادية بل رسمية بيننا حتى الآن.

هل أحمد الشناوي غير منزعج من عدم مشاركته؟ بالطبع منزعج وأنا علاقتي به قوية جدا لكن طالما أن كل شيء في الغرف المغلقة فهذا جيد لكن أن تخرج وتتحدث لوسائل الإعلام فهذا يزيد المشكلة.

عن هل من المفترض أن يحصل حارس آخر على فرصة حال عدم توفيقه

هذا حقيقي ولكن هذا قرار خاص بالمدير الفني، ولكنني أرى أنني لست موفقا سوى في اللقطات التي يسلط الإعلام الضوء عليها.

شعرت بالحزن نتيجة ما قيل عن أنني لا أحب الأهلي ووالدي كذلك، نحن عائلة أمضينا عمرنا في الأهلي، أعتقد أن هذه حملة غير رسمية، ما حدث كان غريبا بعد توجيه النادي بيان شكر لي ووصفي بأحد أبنائه المخلصين.

محمد الشناوي الحارس الأول في مصر حاليا

محمد الشناوي قلتها من قبل هو أحد خريجين مدرسة الأهلي لصناعة الحراس، لكن ما أبهرني منه أدائه في كأس العالم بالتحديد ضد أوروجواي.

محمد الشناوي على رأس الحراس في مصر حاليا بالطبع.

جونيور أجايي هو أكثر لاعب في الأهلي على تواصل مستمر معي ووليد سليمان على فترات، وعلاقتي مع أحمد فتحي كما هي منذ أن كنا سويا في الأهلي.

عن تسببه في رحيل رمضان صبحي من الأهلي

بيان الأهلي بشأن اكتفاء الجهاز الفني بقيادة فايلر باللاعبين الحاليين وعدم إكمالي لموسمي ليس له علاقة برحيل رمضان عن النادي وسيد عبد الحفيظ تحدث معي بعد البيان لأنني كنت في فترة راحة حتى لا أفهم أي شيء خاطئ.

أخدث من الأهلي مكافأة البطولات التي توجنا بها عقب رحيلي، لم يكن لدي أي شك أن الأهلي لن يفعل ذلك.

كنت أنتظر من الأهلي توضيحا حول من يقود حملة ضدي وتوضيح موقفي.

بعض الأشخاص استغلوا رأيي برفض عودة رمضان من الاحتراف، لقد ساندته في رحلة احترافه هذا ليس له علاقة بالأهلي، وأعرف جيدا أن الأهلي لا ينجح بالأسماء نحن ننجح لأننا الأفضل على مستوى الفريق ككل.

لماذا تم شكري طالما أنا أحرض اللاعبين؟ كيف يحدث ذلك؟

عرفت أن بيراميدز يريد ضم رمضان لكنني لم أعرف ذلك من رمضان نفسه بل من وكيله نادر شوقي، ولم أتحدث معه حول الأمر.

هل كان الجمهور سيحترمني أكثر لو غسلت يدي من رحيل رمضان عن الأهلي وألا يرحل عنه؟ قلت أنني سأدعمه مهما حدث لأنه زوج شقيقتي وهناك بعض الحديث لن يخرج من الغرف المغلقة هذا مبدأي هناك علاقة أسرية وهناك علاقة على مستوى العمل.

أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي اجتمع مع رمضان صبحي لتجديد تعاقده في منزلي.

شعرت بالحزن من عودة رمضان من الاحتراف لأنني رأيت لاعبا بإمكانيات كبيرة يجب أن يقاتل في أوروبا بشكل أكبر وعدم العودة سريعا، وهذا يثبت أن رمضان لديه قرار يتخذه في حياته وأنني لا أفرض قراراتي على الأشخاص.

علي صقر وكيل اللاعبين تحدث مع رمضان عقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة وأبلغه بوجود اهتمام من بعض الأندية الخارجية رفض رمضان الأمر وأبلغه بالاستمرار مع نادر شوقي، بعد ذلك أراد رمضان الاحتراف مجددا وأنهى علاقته برمضان وهنا ظهر علي صقر مرة أخرى.

نسبة مساهمتي في انتقال رمضان إلى بيراميدز؟ صفر%.

ما قاله رمضان عن الطموح؟ الطموح ليس شيئا معينا، معنى الكلمة يجب أن يُسال فيها رمضان نفسه

لن أجيب عن أي شيء في علاقة رمضان بالأهلي هذا أمر يخصه وحده فقط.

رمضان غير متأثر بما حدث وغير متفاجئ، كان يعرف أن ذلك سيحدث بعد قراره.