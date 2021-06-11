خبر في الجول – اتجاه لاستمرار ماريو بالما مع سلة الأهلي

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 00:03

كتب : أحمد الخولي

ماريو بالما

رغم خسارة ثلاث مباريات أمام الاتحاد السكندري وتوديع بطولة دوري السوبر لكرة السلة، لكن الاتجاه داخل إدارة الأهلي للإبقاء على ماريو بالما مدرب الفريق خلال الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الأهلي تتجه للإبقاء على ماريو بالما المدرب الإسباني لفريق كرة السلة خلال الموسم المقبل.

إدارة النشاط الرياضي بالنادي ستجتمع بـ ماريو بالما لمناقشة تقريره عن الفترة السابقة، قبل تشكيل الأجهزة الفنية.

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وتؤمن إدارة الأهلي بقدرة بالما على تكوين مشروع ناجح للنادي في كرة السلة، في ظل خبرات المدرب الكبيرة.

كان الأهلي قد ودع دوري السوبر من الدور قبل النهائي بعد الخسارة أمام الاتحاد السكندري في ثلاث مباريات مقابل لا شيء.

ماريو بالما تولى تدريب الأهلي مؤخرا خلفا لـ طارق خيري المدرب السابق، ولم يقد الفريق إلا في المباريات الثلاث أمام الاتحاد السكندري.

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