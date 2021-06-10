المحكمة الدستورية في البرازيل تؤيد استضافة كوبا أمريكا

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" على موافقة المحكمة الدستورية العليا في البرازيل على استضافة كوبا أمريكا 2020.

وأيدت المحكمة الدستورية استضافة البرازيل للبطولة بعدما وافق أعضائها بالأغلبية.

ووفقا لفرانس برس، فإن ستة أعضاء قد أيدوا إقامة البطولة من إجمالي 11 عضوا قاموا بالتصويت.

وكان من المفترض أن تقام البطولة بتنظيم مشترك بين الأرجنتين وكولومبيا، قبل أن تنسحب كولومبيا من التنظيم بسبب الاحتجاجات في البلاد، لتقرر الأرجنتين استضافة البطولة بشكل منفرد.

ولكن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم قرر نقل البطولة من الأرجنتين إلى البرازيل، بسبب الأوضاع الصحية في الأرجنتين.

قرار الاتحاد لاقى معارضة شديدة على مستوى المنتخبات المشاركة، والذين أبدوا اعتراضهم على نقل البطولة من الأرجنتين إلى البرازيل، أبرزهم البرازيل والأرجنتين، قبل أن يعلنوا مشاركتهم بالنهاية.

كما لاقت البطولة بعض المعارضة على مستوى الآراء الصحية والسياسية في البرازيل، قبل أن تقرر المحكمة الدستورية تأييد تنظيم البرازيل للبطولة.

وتبدأ كوبا أمريكا 2020 يوم الأحد 13 يونيو بمباراة الافتتاح والتي ستكون بين البرازيل وفنزويلا.

وتنظم البطولة بمشاركة عشرة منتخبات تقسم على مجموعتين.

تضم المجموعة الأولى كل من البرازيل، وكولومبيا، والإكوادور، وبيرو، وفنزويلا.

بينما تضم المجموعة الثانية كل من الأرجنتين، وبوليفيا، وتشيلي، وباراجواي، وأوروجواي.