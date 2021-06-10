مارتينيز: مازلت أعتقد أن هازارد سيصنع الفارق مع ريال مدريد

كشف روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا عن تفاؤله بشأن حالة إدين هازارد وعودته لمستواه الطبيعي.

وقال مارتينيز في تصريحاته لشبكة "ذا أثليتيك" الأمريكية: "المشكلة الأكبر هي أن إدين لم يكن في حالة جيدة، لقد جاء إلى ناد عظيم حلم به كثيرا، ولكنه كان عليه أن يواجه شيئا لم يحدث له أبدا".

وشدد "لقد كان ذلك صعبا على جميع المستويات، إدين لاعب يعتمد على الاستمتاع بنفسه، حتى يظهر سحره".

وتابع "منذ شهر مارس وأنا أرى هازارد في أفضل حالاته الطبية، وهذا يعطينا أمل أنه سيكون مهما وسعيدا في الملعب، تلك البيئة قد تكون مفيدة جدا لهازارد ليقدم أفضل أداء لديه".

وأضاف "مازلت أعتقد أنه سيحدث الفارق مع ريال مدريد، ولكن علينا أن نجد المشكلة، لأن كل تلك الإصابات ليست طبيعية".

وأوضح "لديك لاعب شارك في ثمانية مواسم في الدوري الإنجليزي وغاب عن 20 مباراة، في مدريد لم يتمكن حتى من لعب 30% من المباريات خلال عامين".

وأتم " المشكلة ليست في الأداء أو عدم ملائمة طريق اللعب، إنها مسألة سوء حظ مع الإصابات".

وشارك هازارد في الموسم المنقضي مع ريال مدريد في 21 مباراة فقط ما بين أساسي وبديل، وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصنع هدفين فقط.

ويستعد هازارد للمشاركة مع منتخب بلجيكا في يورو 2020، بعدما اختير في القائمة النهائية من قبل المدرب روبيرتو مارتينيز.

وأوقعت القرعة منتخب بلجيكا في المجموعة الثانية بجانب كل من روسيا والدنمارك وفنلندا.