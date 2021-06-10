كارتيرون يكشف تفاصيل اجتماع "مثمر" مع الإدارة عن الصفقات وخطة الفترة المقبلة

كشف باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده مع إدارة النادي، وخطة الفترة المقبلة.

كارتيرون تحدث عن حقيقة الصفقات التي طلبها، وخطته لمعسكر الزمالك بعد مباراة مصر للمقاصة.

وقال كارتيرون في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "نسعى للفوز في الثلاث مباريات المقبلة في الدوري قبل فترة التوقف الطويلة للفريق من أجل الاستمرار بصدارة جدول الدوري".

الزمالك سيبتعد عن المباريات الرسمية لأكثر من 30 يوما من 5 يوليو وحتى 7 أغسطس، لحين إنهاء الأهلي مبارياته المؤجلة بالدوري.

كارتيرون أكمل حديثه "جماهير الزمالك لديها شغف كبير، والاستمرار بتحقيق الانتصارات في الدوري مهم للغاية من أجل التتويج باللقب".

وواصل "أعتمد في عملي على برامج تحليل الأداء، ومتوسط الأداء الحالي للاعبين أفضل من الجيل الحاصل على الدوري في آخر نسخة للزمالك".

المدرب الفرنسي أتبع "اجتماعي مع اللجنة التي تدير النادي مؤخرا كان مثمرا للغاية، وتم الاتفاق على بعض الأمور التنظيمية في الفترة المقبلة. كل ما يتعلق بفريق الكرة سيكون بيني وبين حسين لبيب رئيس اللجنة فقط، ولذلك أؤكد بأن كل ما يثار عن وجود مفاوضات مع لاعبين جدد أو تكهنات بلاعبين سيرحلون مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة، ولا أنظر إلى مثل هذه الأمور لأن الحديث عن أحوال فريق الكرة يتم في الغرف المغلقة ".

كارتيرون أكمل "أرفض استغلال بعض وكلاء اللاعبين لاسم الزمالك لرفع أسعار اللاعبين في الفترة الحالية. لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة لطلبي التعاقد مع أحد لاعبي الدوري الأجانب بالرغم من تأكيدات وكيل أعمال اللاعب على سعي الزمالك لضمه".

وواصل "لن أتعاقد مع لاعبين أقل في المستوى من المجموعة الموجودة حاليا. الصفقات الجديدة يجب أن تكون أفضل من اللاعبين المتواجدين بالفريق أو في نفس مستواهم، خاصة وأن الزمالك يضم لاعبين على أعلى مستوى من الأساس".

وأتم "يوجد وقت طويل بين مواجهة الزمالك أمام المقاصة في الكأس وبين مواجهة الفريقين في الدوري، لذلك سيعود الفريق للقاهرة بعد مباراة الكأس لمواصلة استعداداته للقاء المقاصة في الدوري في ظل وجود فارق زمني يصل إلى 6 أيام بين المباراتين".

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم 17 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.