كرة سلة – خطوة على التأهل.. الزمالك يكرر فوزه على الجزيرة في نصف نهائي دوري السوبر

فاز الزمالك على الجزيرة بنتيجة 73-71 في المباراة الثانية لنصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وامتدت المباراة لشوط إضافي بعد تعادل الفريقين بنتيجة 64-64 في الوقت الأصلي.

بذلك كرر الزمالك فوزه على الجزيرة وتقدم عليه 2-0 في مباريات نصف النهائي.

وكان الزمالك قد فاز على الجزيرة في المباراة الأولى بنتيجة 85-83.

وتقام مباريات نصف نهائي دوري سوبر السلة على صالة برج العرب وبنظام Best Of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للنهائي.

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة لملاقاة الاتحاد في نهائي البطولة بعدما تغلب على الأهلي في 3 مباريات متتالية في نصف النهائي.

فيما يلعب الخاسر ضد الأهلي على المركز الثالث.

تفاصيل اللقاء

بداية سريعة

بدأ الزمالك المباراة بقوة وتقدم 7-0 بعد ثنائية من علي حجازي وثلاثية من مهاب ياسر ونقطتين من أنس أسامة.

بعدها سجل جيمس جاستيس لاعب الجزيرة ثلاثية ثم نقطتين ليقلص الفارق.

سيطرة الجزيرة تواصلت وسجل عن طريق رميح سامح وجاستيس ليتقدم بنتيجة 16-9.

وسجل رميح سامح للجزيرة وأضاف إسلام سالم ثلاثية للزمالك.

وعاد رميح وسجل نقطتين ورد عليه كريم الدهشان بثلاثية لتنتهي الفترة الأولى بنتيجة 20-15 للجزيرة.

إثارة

الفترة الثانية كانت مثيرة للغاية.

مصطفى شعوط سجل ثنائية للجزيرة ورد والتر هودج بثلاثية للزمالك ثم عاد هودج وسجل 3 رميات حرة لتصبح النتيجة 21-27 للجزيرة.

بعدها سجل مهاب ياسر نقطتين ورمية حرة للزمالك بالإضافة لثلاثية من علي حجازي لتصبح النتيجة 27-32.

وراوغ جاستيس ومرر لأحمد سامي ليسجل نقطتين ويحصل على رمية حرة إضافية.

ثم سجل أحمد حاتم ثلاثية للزمالك وسجل مصطفى كيجو رمية حرة وأهدر الأخرى قبل أن يسجل نقطتين بنهاية الفترة الثانية لتصبح النتيجة 33-36 للجزيرة.

عودة بيضاء

سجل إسلام سالم ثلاثية للزمالك بعدها استغل مصطفى شعوط رمية حرة وفشل في استغلال الأخرى لتكون النتيجة 42-49 للجزيرة.

ومرر أنس أسامة كرة رائعة لأحمد ياسر ليسجل ثنائية.

بعدها سجل أحمد ياسر ثلاثية ليقلص الفارق للزمالك.

وبعده سجل والتر هودج ثلاثية ليتقدم الزمالك بنتيجة 52-49 بنهاية الفترة الثالثة.

تعادل

سجل جاستيس نقطتين للجزيرة، ليقلص الفارق لكن الزمالك عاد وسجل مجددا قبل أن يستغل أنس أسامة تمريرة والتر هودج الرائعة ويسجل نقطتين.

بعدها أهدر إسلام سالم نقطتين بشكل سهل للغاية بعدما انفرد بالسلة ليرد الجزيرة بثلاثية تقدم بها بنتيجة 57-58.

وسجل جاستيس ثنائية ثم ثلاثية للجزيرة ليتسع الفارق.

بعدها اخترق هودج وسجل نقطتين بالإضافة للرمية الحرة التي حصل عليها لتصبح النتيجة 62-63 للجزيرة.

وحصل أنس أسامة على رميتين حرتين لكنه أهدرهما.

بعدها أهدر جاستيس رمية حرة وسجل الأخرى لتصبح النتيجة 64-62.

وتعادل إسلام سالم للزمالك قبل 6 ثوانِ من نهاية اللقاء لينتهي بالتعادل ويتم اللجوء لوقت إضافي.

الوقت الإضافي

واصل والتر هودج تألق وسجل ثلاثية للزمالك، ليتقدم 67-64.

بعدها سجل أحمد إسماعيل نقطتين وحصل على رمية حرة إضافية لكنها أهدرها.

وعاد هودج وسجل ثنائية ثم سجل الرمية الحرة الإضافية لتصبح النتيجة 70-66.

ورد عاصم الجندي وسجل ثلاثية للجزيرة وأهدر أنس أسامة رميتين حرتين للزمالك قبل أن يسجل رامي حجازي رمية ويهدر الأخرى للأبيض.

وسجل جاستيس رميتين حرتين ليتعادل الجزيرة 71-71.

لكن قبل 15 ثانية من نهاية اللقاء سجل هودج نقطتين للزمالك وأهدر إسلام سالم رميتين حرتين ليفوز الزمالك باللقاء.