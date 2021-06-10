كرة يد – الزمالك يضم سيف الدرع من هليوبوليس

الخميس، 10 يونيو 2021 - 22:40

كتب : إبراهيم رمضان

سيف الدرع - كرة يد - الزمالك

أعلن الزمالك اليوم الخميس ضمه رسميا لسيف الدرع لفريق كرة اليد قادما من صفوف هليوبوليس بعقد يمتد لمدة موسم.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه للزمالك في مقر النادي في حضور حسين لبيب رئيس النادي وحسين السمري المدير التنفيذي وطارق جبريل المدير المالي.

هذا بالإضافة لعمرو أدهم عضو اللجنة وخالد فتحي المشرف العام على كرة اليد بالزمالك.

أخبار متعلقة
كرة يد - الزمالك يعلن انتهاء أزمة المستحقات المتأخرة للفريق كرة يد - الزمالك يكشف موعد حل أزمة تجديد اللاعبين.. وصفقة قوية في الطريق كرة يد - علي زين يمنح العربي كأس قطر للمرة الأولى في تاريخه

وأوضح الزمالك في بيانه أن انتقال اللاعب جاء في ظل سياسة اللجنة المكلفة بإدارة النادي في تدعيم الفريق.

ويعد سيف الدرع هو شقيق لاعب الزمالك الحالي ومنتخب مصر يحيى الدرع.

وحصل سيف الدرع على المركز الثالث في بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب في عام 2019 مع منتخب مصر.

كرة يد الزمالك سيف الدرع
نرشح لكم
أخر الأخبار
حوار – إكرامي يرد على تسببه في رحيل رمضان صبحي من الأهلي.. وسبب اختياره لـ بيراميدز 2 ساعة | الدوري المصري
كوميك بوك - محاربو أوروبا العظماء يجتمعون لوقف الدم وتأسيس بطولة اليورو 3 ساعة | يورو 2020
خبر في الجول – اتجاه لاستمرار ماريو بالما مع سلة الأهلي 3 ساعة | رياضات أخرى
ملف – كل ما تحتاجه للتعرف على مجموعات يورو 2020 3 ساعة | يورو 2020
المحكمة الدستورية في البرازيل تؤيد استضافة كوبا أمريكا 3 ساعة | أمريكا
مارتينيز: مازلت أعتقد أن هازارد سيصنع الفارق مع ريال مدريد 4 ساعة | الدوري الإسباني
كارتيورن يكشف تفاصيل اجتماع "مثمر" مع الإدارة عن الصفقات وخطة الفترة المقبلة 4 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة – خطوة على التأهل.. الزمالك يكرر فوزه على الجزيرة في نصف نهائي دوري السوبر 4 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 3 مصدر من الدحيل يكشف لـ في الجول موقف النادي من فرجاني ساسي 4 انتهت كرة سلة – الأهلي (73) (76) الاتحاد.. الأخضر إلى النهائي
قد ينال إعجابك