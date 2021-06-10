كرة يد – الزمالك يضم سيف الدرع من هليوبوليس

أعلن الزمالك اليوم الخميس ضمه رسميا لسيف الدرع لفريق كرة اليد قادما من صفوف هليوبوليس بعقد يمتد لمدة موسم.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه للزمالك في مقر النادي في حضور حسين لبيب رئيس النادي وحسين السمري المدير التنفيذي وطارق جبريل المدير المالي.

هذا بالإضافة لعمرو أدهم عضو اللجنة وخالد فتحي المشرف العام على كرة اليد بالزمالك.

وأوضح الزمالك في بيانه أن انتقال اللاعب جاء في ظل سياسة اللجنة المكلفة بإدارة النادي في تدعيم الفريق.

ويعد سيف الدرع هو شقيق لاعب الزمالك الحالي ومنتخب مصر يحيى الدرع.

وحصل سيف الدرع على المركز الثالث في بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب في عام 2019 مع منتخب مصر.