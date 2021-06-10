تعديل موعد انطلاق مباريات الزمالك مع أسوان ومصر للمقاصة الخميس، 10 يونيو 2021 - 22:15 كتب : إبراهيم رمضان صورة جماعية لفريق الزمالك قبل لقاء الجونة الزمالك أسوان في الدوري في الكأس نرشح لكم أخر الأخبار كرة يد – الزمالك يضم سيف الدرع من هليوبوليس 39 دقيقة | رياضات أخرى مدرب المنتخب الأوليمبي يكشف إصابة أكرم توفيق.. وإجراء سيتخذ لتواجد مصطفى محمد بـ طوكيو 50 دقيقة | منتخب مصر تعديل موعد انطلاق مباريات الزمالك مع أسوان ومصر للمقاصة ساعة | الدوري المصري استعدادا لـ طوكيو.. مصر تهزم جنوب إفريقيا بثنائية مصطفى محمد ساعة | منتخب مصر ألمانيا.. لتجنب ما لم يحدث مع لوف أبدا في الرقصة الأخيرة ساعة | يورو 2020 خبر في الجول – كارتيرون أبدى إعجابه بمدافع دجلة خلال المباراة الودية ضد الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري الاتحاد الإسباني يعلن تطعيم المنتخب قبل يورو 2020 2 ساعة | يورو 2020 في الدرجة الثانية - انتصار حرس الحدود وتعادل فاركو وهبوط بيلا بمجموعة بحري 2 ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مدرب المنتخب الأوليمبي يكشف إصابة أكرم توفيق.. وإجراء سيتخذ لتواجد مصطفى محمد بـ طوكيو استعدادا لـ طوكيو.. مصر تهزم جنوب إفريقيا بثنائية مصطفى محمد انتهت كرة سلة – الزمالك (73) (71) الجزيرة.. فوز الأبيض كرة يد – الزمالك يضم سيف الدرع من هليوبوليس ألمانيا.. لتجنب ما لم يحدث مع لوف أبدا في الرقصة الأخيرة الأكثر مشاهدة 1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 3 مصدر من الدحيل يكشف لـ في الجول موقف النادي من فرجاني ساسي 4 ساسي: أعتز بالفترة الأهم في حياتي مع الزمالك.. ويبقى جمهوره العظيم الداعم الحقيقي لي أمس اليوم غدا تصفيات كأس العالم - آسيا 3 تركمنستان 2 لبنان انتهت تصفيات كأس العالم - آسيا 0 سريلانكا 5 كوريا الجنوبية انتهت تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية 0 باراجواي 2 البرازيل انتهت تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية 2 كولومبيا 2 الأرجنتين انتهت تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية 1 تشيلي 1 بوليفيا انتهت مباريات ودية 2 مصر الأوليمبي 0 جنوب إفريقيا الأوليمبي انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 1 سبورتنج 1 الرجاء انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 0 أبو قير للأسمدة 0 فاركو انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 0 مالية كفر الزيات 1 بلدية المحلة انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 1 حرس الحدود 0 المنصورة انتهت يورو 2020 - تركيا - إيطاليا لم تبدأ 21:00 تصفيات كأس العالم - آسيا - إندونيسيا - الإمارات لم تبدأ 18:45 تصفيات كأس العالم - آسيا - سنغافورة - السعودية لم تبدأ 20:00 تصفيات كأس العالم - آسيا - الفلبين - غوام لم تبدأ 16:00 تصفيات كأس العالم - آسيا - ميانمار - قيرغيزستان لم تبدأ 09:00 قد ينال إعجابك