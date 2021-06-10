استعدادا لـ طوكيو.. مصر تهزم جنوب إفريقيا بثنائية مصطفى محمد

استعدادا للأوليمبياد، فازت مصر على جنوب إفريقيا وديا، وبفضل ثنائية مصطفى محمد.

فاز منتخب مصر الأوليمبي على جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء على استاد السويس، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لـ أوليمبياد طوكيو.

سجل مصطفى محمد هدفا منتخب مصر في اللقاء على مدار الشوطين.

التشكيل

منتخب مصر بدأ بـ مصطفى محمد وأحمد ياسر ريان في الهجوم، فيما بدأ رمضان صبحي كأساسي.

وحرس محمد صبحي المرمى، فيما لعب شوقي غريب بـ محمد عبد السلام، وأسامة جلال، ومحمد عبد المنعم في الدفاع.

📋تشكيل مصر الأولمبي لودية جنوب إفريقيا رمضان صبحي ومصطفى محمد وأحمد ياسر ريان يقودون الهجوم، وإبراهيم عادل أساسي🌟⚽ pic.twitter.com/vSsTQpKmsz — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 10, 2021

وصف المباراة

جنوب إفريقيا كانت الأفضل في بداية اللقاء. كرة ثابتة في الدقيقة الرابعة، تنفذ بتمريرة إلى ميل فوستر الذي هرب من رقابة مصطفى محمد وسدد خفيفة لكن بجانب القائم بقليل.

جنوب إفريقيا استمرت في الضغط ومرتدة من الجهة اليمنى ثم عرضية في الدقيقة الـ11، أنقذها محمد عبد السلام في اللحظة الأخيرة قبل متابعة مهاجم جنوب إفريقيا أمام المرمى.

وجاء الهدف المصري الأول في الدقيقة الـ17. مرتدة من إبراهيم عادل إلى أحمد فتوح. فتوح يرسل عرضية ومصطفى محمد برأسية رائعة في المرمى يسجل الأول.

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جووووووووووووول! ⚽

الأناكوندااااااااااا 🏹😍 مصطفى محمد يفتتح التسجيل لمنتخب مصر الأولمبي أمام جنوب إفريقيا#الطريق_إلى_طوكيو#ONTime_Sports pic.twitter.com/KRAz9ZB2kP — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 10, 2021

نهاية قوية

بعد فترة هدوء، أنهى منتخب مصر الشوط بقوة، وكاد يسجل الثاني.

تمريرة من إبراهيم عادل في الدقيقة الـ42 إلى أحمد فتوح الذي يسدد بوجه القدم الخارجي في القائم الأيسر.

القائم يمنع أحمد فتوح من إحراز هدف راااااااااااائع في مرمى منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي#الطريق_إلى_طوكيو#ONTime_Sports pic.twitter.com/QLpoTc0Y5M — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 10, 2021

واستمر الضغط في الدقيقة الـ43 بعد انطلاقة من أحمد ياسر ريان ثم عرضية أرضية، لكنها مرت من أمام مصطفى محمد المقابل للمرمى الخالي.

أكرم توفيق تعرض لإصابة في الدقيقة الـ45 وتلقى العلاج وأكمل الشوط لنهايته، لكنه لم يستكمل اللقاء.

الشوط الثاني

شوقي غريب بدأ الشوط الثاني بدخول إمام عاشور وأحمد عبد القادر بدلا من أكرم توفيق، وأحمد ياسر ريان.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة الـ53. بينية من أحمد فتوح إلى مصطفى محمد الذي ينفرد ويسجل الثاني لمنتخب مصر.

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جووووووووووووول! ⚽⚽

اللدغة الثانية للأناكوندا 🐍💪 هدف جديد للمتألق مصطفى محمد من أسيست رائع عن طريق أحمد فتوح والثاني للمنتخب الأولمبي في مرمى جنوب إفريقيا#الطريق_إلى_طوكيو#ONTime_Sports pic.twitter.com/sULBhFqWab — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 10, 2021

واستمر ضغط الفراعنة بالدقيقة الـ57 بعد انطلاقة من رمضان صبحي وتمريرة مرت من مصطفى محمد ووصلت إلى كريم العراقي الذي سدد من خارج منطقة الجزاء، لكن فوق المرمى.

أسامة جلال نفذ كرة ثابتة في الدقيقة الـ59، لكن حارس جنوب إفريقيا تصدى لها.

تبديلات

شوقي غريب تدخل هنا. وشارك محمود الجزار وعمار حمدي وناصر ماهر يشاركون بدلا من أسامة جلال وإبراهيم عادل وكريم العراقي في الدقيقة الـ61.

باقي أحداث المباراة كانت هادئة، وكاد مايك جوردان يسجل لجنوب إفريقيا في الدقيقة الـ81 من مرتدة ودخل منطقة الجزاء وسدد، لكن عمار حمدي نزل على الأرض أمامه ومنع الكرة.

وكانت آخر تبديلات مصر في الدقيقة الـ83 بدخول ناصر منسي بدلا من مصطفى محمد.

ناصر منسي كاد يسجل الثالث في الدقيقة الـ85 بعد مراوغة من أحمد عبد القادر، ثم عرضية قابلها رمضان بتصويبة مرت من أمام ناصر منسي المواجه للمرمى، لينتهي اللقاء بفوز مصر بهدفين مقابل لا شيء.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات منتخبي مصر وجنوب إفريقيا لـ أوليمبياد طوكيو 2020، والتي ستقام خلال الفترة من 22 يوليو إلى 6 أغسطس.

مصر ستواجه جنوب إفريقيا مجددا مساء الأحد المقبل، في ودية أخرى على استاد السويس أيضا.

ووقعت مصر في المجموعة الثالثة للبطولة، رفقة منتخبات إسبانيا، والأرجنتين، وأستراليا.

أما جنوب إفريقيا، فوقعت بالمجموعة الأولى رفقة منتخبات اليابان، والمكسيك، وفرنسا.