خبر في الجول – كارتيرون أبدى إعجابه بمدافع دجلة خلال المباراة الودية ضد الزمالك

أبدى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إعجابه بمحمود مرعي مدافع وادي دجلة خلال المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين اليوم الخميس.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجهاز الفني للزمالك مهتم بمحمود مرعي وتابعه كارتيرون عن كثب خلال اللقاء الودي وأبدى إعجابه به فور نهاية اللقاء.

وشارك اللاعب صاحب الـ23 عاما مع وادي دجلة خلال الموسم الجاري في 22 مباراة في كل البطولات وصنع خلالهم هدفا وحيدا.

وكان محمود مرعي ضمن قائمة منتخب مصر الأولمبي استعدادا لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت قبل سنة ولكن تم استبعاده بسبب الإصابة.

وسبق وكان محمود مرعي محط أنظار الأهلي قبل عامين أثناء تولي مارتين لاسارتي تدريب الفريق الأحمر وذلك بعد أشهر من اهتمام الزمالك بنفسه بضم اللاعب.

وفي ذلك الوقت ذكرت صحيفة "جازيتا" اليونانية أن نادي باوك أبدى اهتمامه بضم اللاعب.

لكن في النهاية تمسك تاكيس جونياس مدرب دجلة الأسبق باللاعب وظل مرعي مع دجلة حتى الآن.