الاتحاد الإسباني يعلن تطعيم المنتخب قبل يورو 2020

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن بدء تطعيم جميع اللاعبين وطاقم التدريب الخاص بمنتخب إسبانيا غدا الجمعة باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكان الاتحاد الإسباني قد أعلن عن إصابة سيرخيو بوسكيتس، وماركوس يورينتي بفيروس كورونا بعد إيجابية مسحتهما.

وكتب الاتحاد الإسباني في بيان رسمي: "سيقوم الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالتعاون مع الحكومة الإسبانية بتطعيم المنتخب الإسباني بالكامل".

"الغرض من هذا التطعيم هو تسهيل لعب إسبانيا لـ يورو 2020 بضمانات أمنية كاملة، بالإضافة إلى السماح للمنتخب الوطني بالمنافسة على قدم المساواة مع المنتخبات الأخرى التي تم تحصينها بالفعل".

"سيتم التطعيم يوم الجمعة داخل معسكر المنتخب من قبل القوات المسلحة، وسيتم توفير لقاحات مختلفة حسب حالة كل فرد".

"وبهذه الطريقة، سينتهي المنتخب الوطني غدا من جدول التطعيم بالكامل، حفاظا علي سلامة الوفد الإسباني في حدث بذلك الحجم، مع معالجة طلب الاتحاد الإسباني لكرة القدم بمعالجة ذلك الوضع، مع الشكر للحكومة الإسبانية".

وبحسب صحيفة "إل بايس" الإسبانية فإن اللقاح لا يضمن الحماية الكاملة من فيروس كورونا إلا بعد مرور 7 أيام من الحصول على الجُرعة الثانية، أي أن منتخب إسبانيا لن يتمتع بحماية كاملة إلا من مباريات الدور نصف النهائي إذا وصل له والمقرر إقامته يومي 6-7 يوليو المقبل.

ولا يتدرب منتخب إسبانيا بشكل جماعي بعد إصابة بوسكيتس بفيروس كورونا يوم الأحد الماضي، حيث تم عزل اللاعبين مع تدريبهم بشكل منفرد قبل أيام من انطلاق البطولة.

وكان المنتخب يستعد للعودة للتدريبات الجماعية يوم السبت المقبل بحد أقصى لكن بعد إصابة يورينتي بالفيروس، يوم الثلاثاء، فإن العودة للتدريبات الجماعية تأجلت.

وقرر لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا استدعاء 17 إضافي ليتدربوا بشكل منفرد بعيد عن المعسكر المغلق إضافي للطوارئ في حال ظهور إصابات جديدة، أو في حال قرر استبدال أي لاعب في القائمة النهائية.

وتقع إسبانيا ضمن المجموعة الخامسة في "يورو 2020" مع منتخبات: السويد، بولندا وسلوفاكيا.