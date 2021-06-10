في الدرجة الثانية - انتصار حرس الحدود وتعادل فاركو وهبوط بيلا بمجموعة بحري

الخميس، 10 يونيو 2021 - 20:59

كتب : رضا السنباطي

حرس الحدود - فاركو

أُقيمت اليوم الخميس، مباريات الجولة 27 لمجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية.

وانتصر حرس الحدود على المنصورة بهدف سجله غريب ياسر ليرتفع رصيد الفريق للنقطة 58.

وتعادل أبو قير للأسمدة مع فاركو سلبيا ليصبح الفارق ثلاث نقاط بين المتصدر حرس الحدود والوصيف فاركو بـ55 نقطة.

وانتصر الأولمبي على الجزيرة بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده للنقطة 49. تقدم الجزيرة بهدف محمد نور وتعادل الأولمبي بهدف عكسي ثم أضاف لاندري الهدف الثاني.

وفاز بلدية المحلة على مالية كفر الزيات بهدف عمار شرف الدين من ركلة جزاء ليرتفع رصيد البلدية للنقطة 44.

وانتصر دكرنس على الحمام بهدفين دون مقابل سجلهما محمد رمضان حلة ومحمد فوزي ليرتفع رصيد الفريق إلى 38 نقطة.

وانتصر بني عبيد على بيلا برباعية مقابل هدف، سجل لبني عبيد عادل جمال وأبو بكر سيلا وجواشا وأحمد عجلة وسجل لبيلا محمد سكر.

ليرتفع رصيد بني عبيد للنقطة 19، ويهبط رسميا فريق بيلا بعد توقف رصيده عند النقطة 16.

وتعادل سبورتنج مع الرجاء بهدف لكل فريق ليرتفع رصيد سبورتينج للنقطة 34 ورصيد الرجاء للنقطة 36.

وتعادل دمنهور مع كفر الشيخ بهدف لكل فريق ليشتعل صراع البقاء بعدما وصل رصيد الفريقين للنقطة 27 وهو نفس رصيد كفر الزيات.

في الدرجة الثانية
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