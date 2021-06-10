كرة سلة - لن نلعب مباراة رابعة.. الاتحاد يُجهض انتفاضة الأهلي ويتأهل لنهائي دوري السوبر

فاز الاتحاد على الأهلي بنتيجة 76-73 في المباراة الثالثة لنصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة ليتأهل لنهائي المسابقة.

ولعب الفريقين وقت إضافي بعد نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بنتيجة 64-64.

وكرر الاتحاد انتصاره على الأهلي في نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي في المباراة التي أُقيمت على الصالة المغطاة لملعب برج العرب.

وتقام مباريات سلسلة نصف نهائي دوري السوبر للسلة على صالة برج العرب وبنظام Best Of 5 أي الفريق الفائز بثلاث مباريات يتأهل للنهائي.

تأهل الاتحاد للنهائي يجعله يواصل مشواره للحفاظ على اللقب الذي حققه في الموسم الماضي.

وكان الاتحاد قد فاز على الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة 71-58 وفي المباراة الثانية بنتيجة 71-65.

وينتظر الاتحاد الفائز من الزمالك والجزيرة في النهائي.

بينما يلعب الأهلي ضد الخاسر على المركز الثالث.

تفاصيل اللقاء

سيطرة حمراء

بدأت الفترة الأولى بقوة من الأهلي، حيث تقدم مبكرا بنتيجة 6-4 منهم ثلاثية لمحمد أبو النصر.

وفي الدقيقة 5:40 اتسع الفارق لـ6 نقاط وتقدم الأهلي بنتيجة 10-4، لكن هيثم كمال قلص الفرق وسجل ثلاثية للاتحاد.

بعدها واصل الأهلي تقدمه ووصل لـ16-7.

وأهدر مارفيل هاريس رميتين حرتين للاتحاد قبل أن يسجل إسماعيل أحمد ثلاثية للفريق الأخضر انتهت بها الفترة الأولى.

بلا نقاط

الفترة الثانية كانت فقيرة للغاية على مستوى تسجيل النقاط.

وبمرور منتصف الوقت في الفترة الثانية كانت نتيجة الفترة 3-2 لصالح الاتحاد.

لكن الدقائق الأخيرة شهدت عودة الاتحاد وتقليص الفارق من 20-10 لـ20-15 بفضل ثلاثية من إسماعيل أحمد ورميتين حرتين من مارفيل هاريس.

إلا أن أحمد مُهيب سجل رميتين حرتين ووسع الفارق للأهلي وواصل إيهاب أمين التسجيل وسجل رميتين حرتين أيضا لتنتهي الفترة الثانية بنتيجة 25-22 للفريق الأحمر.

عرض سكندري رائع

في الفترة الثالثة سيطر الاتحاد بقوة على مجريات اللقاء.

عمر طارق سجل نقطتين للأهلي لتصبح النتيجة 27-22 للفريق الأحمر.

بعدها بدأ لاعبو الاتحاد في تسجيل الثلاثيات ليتقدم الفريق الأخضر لأول مرة بعدما سجل إسماعيل أحمد ومارفيل هاريس 6 نقاط.

وأعاد سيف سمير التقدم للأهلي بنقطة بعدما سجل نقطتين.

وبعد ثنائية من هيثم كمال للاتحاد وعمرو الجندي للأهلي عاد لاعبو الاتحاد للثلاثيات.

هيثم كمال سجل ثلاثية ورد عليه أحمد مُهيب من الأهلي، لكن ميدو طه سجل ثلاثيتين متتاليتين ومن بعده يوسف شوشة لتصبح النتيجة 37-53 لصالح الاتحاد.

وسجل إيهاب أمين نقطتين قبل ثانية من نهاية الفترة لتنتهي بنتيجة 39-53.

انتفاضة

بدأ الأهلى الفترة الرابعة بضغط لتقليص الفارق.

عمر طارق سجل نقطتين وأحمد مهيب سجل ثلاثية لتصبح النتيجة 44-55.

لكن ميدو طه ويوسف شوشة سجلا ثلاثيتين للاتحاد لتكون النتيجة 48-61 في منتصف الفترة الرابعة.

الأهلي واصل الانتفاضة عن طريق إيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق ليقلص الفارق لـ4 نقاط وتصبح النتيجة 57-61 قبل 3:01 دقيقة من نهاية اللقاء.

وارتكب عمر طارق خطأ شخصي ليمنع هاريس من تسجيل ثنائية ليحتسب الحكم رميتين حرتين أهدر منهما محترف الاتحاد رمية حرة.

تألق إيهاب أمين استمر، وسجل ثنائية ثم رميتين حرتين لتصبح النتيجة 60-61 للاتحاد قبل دقيقة من نهاية المباراة.

وسجل الاتحاد رمية حرة.

وبعدها اُحتسبت مخالفة لإيهاب أمين ليسدد رميتين حرتين قبل 12 ثانية من عمر اللقاء، سجل واحدة وأهدر الاخرى لتصبح النتيجة 62-62 لكل فريق.

لكن بعدها تم احتساب خطأ على إيهاب أمين للاعتراض.

وسجل إسماعيل أحمد الرمية الحرة للاتحاد لتصبح النتيجة 62-63.

بعدها حصل هيثم كمال على رميتين حرتين وأهدر واحدة وسجل الأخرى لتصبح النتيجة 62-64 للاتحاد قبل 6 ثواني من نهاية اللقاء.

واخترق إيهاب أمين وحصل على رميتين حرتين، وسجلهما قبل 6 ثواني من النهاية ليتعادل الأهلي.

الشوط الإضافي

وسع الاتحاد الفارق لـ5 نقاط بعد بداية الوقت الإضافي.

وسجل يوسف شوشة ثلاثية جديدة ليتقدم الاتحاد بنتيجة 64-72.

وسجل إيهاب أمين أول نقطتين للأهلي في الفترة الإضافية قبل 46 ثانية من النهاية.

وبعدها سجل عمرو الجندي ثلاثية ليقلص الفرق لـ3 نقاط قبل 23 ثانية من نهاية اللقاء، وعاد الحكم لتقنية الفيديو للتأكد من أن لاعب الأهلي سدد من خارج القوس.

وسجل ميدو طه 4 نقاط متتالية من 4 رميات حرة بعد أخطاء شخصية من لاعبي الأهلي ضد لاعب الاتحاد.

وسجل عمر طارق نقطتين قبل نهاية المباراة بثانية لينتهي اللقاء بنتيجة 73-76 للاتحاد.