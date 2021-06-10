الإسماعيلي يتعادل مع البنك الأهلي وديا

الخميس، 10 يونيو 2021 - 20:31

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الجونة - الصور من حساب الإسماعيلي الرسمي

تعادل الإسماعيلي مع البنك الأهلي وديا بهدف لكل فريق استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز.

عماد حمدي

النادي : الإسماعيلي

بهاء مجدي

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي
الإسماعيلي

تقدم عماد حمدي للإسماعيلي، قبل أن يتعادل بهاء مجدي للبنك الأهلي.

شارك الإسماعيلي في اللقاء بتشكيل مكون من:

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حارس: محمد فوزي

الدفاع: محمد هاشم – مروان الصحراوي – باهر المحمدي -محمد عادل

الوسط: عماد حمدي – عمر الوحش .

أمامهما: أحمد مصطفى – شكري نجيب – أري بابل.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

وشهد الشوط الثاني مشاركة كل من أحمد مدبولي، ومحمود عبد العاطي "دونجا"، ومحمد حسن، ونادر رمضان، ومحمد الشامي، ومحمد عادل.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة غزل المحلة يوم الخميس 17 يونيو في الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

بينما يستعد البنك الأهلي لمواجهة إنبي يوم الأربعاء 16 يونيو في نفس الجولة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة بعد خوضه لـ 24 مباراة.

بينما يحتل البنك الأهلي المركز الـ 16 برصيد 19 نقطة بعد خوضه لـ 23 مباراة.

في الدوري الإسماعيلي البنك الأهلي بهاء مجدي
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