انتهت كرة سلة – الزمالك (73) (71) الجزيرة.. فوز الأبيض
الخميس، 10 يونيو 2021 - 20:16
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك والجزيرة في ثاني مواجهات نصف نهائي دوري السوبر في برج العرب.
وتغلب الزمالك على الجزيرة بنتيجة 85-83 في اللقاء الأول.
وتنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء.
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نهاية اللقاء بفوز الزمالك 73-71
ق0:15 ثنائية من والتر هودج. الزمالك 73-71 الجزيرة
ق0:34 جاستيس يسجل رميتين حرتين للجزيرة. التعادل 71-71 بين الفريقين
ق0:51 رامي حجازي يسجل رمية حرة ويهدر الأخرى للزمالك
ق1:20 أنس أسامة يهدر رميتين حرتين
ق1:30 عاصم الجندي يسجل ثلاثية للجزيرة يوقلص الفارق لنقطة.
ق2:32 ثنائية لهودج ورمية حرة إضافية. الزمالك 70-66 الجزيرة
ق4:19 أحمد إسماعيل يسجل ثنائية ويهدر الرمية الحرة الإضافية. 67-66 للزمالك
ق4:43 ثلاثية من هودج. الزمالك يتقدم 67-64
نهاية المباراة بالتعادل واللجوء لوقت إضافي
ق0:05 إسلام سالم يسجل ثنائية ويتعادل للزمالك 64-64
ق0:16 جاستيس يهدر رمية حرة ويسجل الأخرى
ق0:17 أنس أسامة يهدر رميتين حرتين
ق0:49 هودج يسجل رميتين حرتين للزمالك. النتيجة 62-63 للجزيرة
ق0:50 خطأ لوالتر هودج
ق:2:08 الزمالك 60-63 الجزيرة
ق2:10 هودج يخترق ويسجل ثناثية ويحصل على رمية حرة إضافية
ق2:18 جاستيس يسجل ثلاثية للجزيرة
ق2:44 الزمالك57-60 الجزيرة
ق3:18: جاستيس يسجل ثنائية للجزيرة. النتيجة 57-59 للجزيرة
ق4:00 ثلاثية للجزيرة
ق4:09: إسلام سالم يهدر ثنائية سهلة للغاية
ق4:18 هودج يمرر لأنس أسامة ويتقدم للزمالك 57-55
ق6:59 الزمالك 55-53 الجزيرة
ق9:36 جاستيس يسجل نقطتين للجزيرة
بداية الفترة الرابعة
نهاية الفترة الثالثة
ق0:49 والتر هودج يسجل ثلاثية ليتقدم الزمالك.
ق1:43 محمد جيزة يسجل نقطتين للجزيرة..
ق3:30 أحمد ياسر يسجل ثلاثية للزمالك.
ق4:12 أنس أسامة يمرر لأحمد ياسر ليسجل نقطتين. 44-49 للجزيرة
ق4:30 الزمالك 42-49 الجزيرة
ق4:40 مصطفى شعوط يهدر رمية حرة ويسجل الأخرى للجزيرة
ق8:00 ثلاثية من إسلام سالم للزمالك
بداية الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية بتقدم الجزيرة بنتيجة 33-36
ق0:01 مصطفى كيجو يسجل ثنائية ويقلص الفارق لـ3 نقاط
ق1:08 أحمد حاتم يسجل ثلاثية للزمالك ويقلص الفارق لـ6 نقاط
ق1:20 جاستيس يراوغ ويمرر بطريقة رائعة لأحمد سامي ويسجل للجزيرة لتصبح النتيجة 27-36
ق2:20 رامي حجازي يسجل نقطتين للزمالك والنتيجة تصبح 27-32 للجزيرة
ق3:30 ثلاثية من رميح سامح لاعب الجزيرة. النتيجة 23-32 للجزيرة
ق3:56 مهاب ياسر لاعب الزمالك يسجل نقطتين ويحصل على رمية حرة. والنتيجة 23-29 للجزيرة
ق5:27 والتر هودج يسجل 3 رميات حرة ويقلص الفارق لتصبح النتيجة 21-27 للجزيرة
ق6:59 ثلاثية رائعة من والتر هودج والنتيجة تصبح 18-23
ق7:40 الزمالك 15-23 الجزيرة
ق8:54 مصطفى شعوط يسجل نقطتين ويحصل على رمية حرة إضافية
بداية الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى بتقدم الجزيرة 15-20
ق0:34 ثلاثة للزمالك من كريم الدهشان والنتيجة تصبح 15-20 للجزيرة
ق0:54 رميح سامح يسجل ثنائية مجددا للجزيرة بطريقة رائعة
ق2:18 إسلام سالم يسجل ثلاثية للزمالك والنتيجة تصبح 12-18 للجزيرة
ق2:40 رميح سامح يسجل نقطتين للجزيرة.
ق3:34 جاستيس وبمهارة رائعة يسجل نقطتين والجزيرة يتقدم 16-9
ق4:37 الزمالك 9-12 الجزيرة
ق5:13 أحمد إسماعيل يسجل رمية حرة بعدما سجل جاستيس نقطتين ليتقدم الجزيرة بنتيجة 7-10
ق6:32 ثلاثية للجزيرة من جيمس جاستيس و7-3 للزمالك
ق6:50 أنس أسامة يسجل نقطتين بعد تمريرة رائعة من والتر هودج والزمالك يتقدم 7-0
ق7:54 اعتراض من أنس أسامة للاعب الجزيرة
ق8:04 ثلاثية من مهاب ياسر والزمالك يتقدم 5-0
ق8:58 علي حجازي يسجل ثنائية للزمالك
بداية المباراة