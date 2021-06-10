انتهت كرة سلة – الزمالك (73) (71) الجزيرة.. فوز الأبيض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك والجزيرة في ثاني مواجهات نصف نهائي دوري السوبر في برج العرب.

وتغلب الزمالك على الجزيرة بنتيجة 85-83 في اللقاء الأول.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء.

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نهاية اللقاء بفوز الزمالك 73-71

ق0:15 ثنائية من والتر هودج. الزمالك 73-71 الجزيرة

ق0:34 جاستيس يسجل رميتين حرتين للجزيرة. التعادل 71-71 بين الفريقين

ق0:51 رامي حجازي يسجل رمية حرة ويهدر الأخرى للزمالك

ق1:20 أنس أسامة يهدر رميتين حرتين

ق1:30 عاصم الجندي يسجل ثلاثية للجزيرة يوقلص الفارق لنقطة.

ق2:32 ثنائية لهودج ورمية حرة إضافية. الزمالك 70-66 الجزيرة

ق4:19 أحمد إسماعيل يسجل ثنائية ويهدر الرمية الحرة الإضافية. 67-66 للزمالك

ق4:43 ثلاثية من هودج. الزمالك يتقدم 67-64

نهاية المباراة بالتعادل واللجوء لوقت إضافي

ق0:05 إسلام سالم يسجل ثنائية ويتعادل للزمالك 64-64

ق0:16 جاستيس يهدر رمية حرة ويسجل الأخرى

ق0:17 أنس أسامة يهدر رميتين حرتين

ق0:49 هودج يسجل رميتين حرتين للزمالك. النتيجة 62-63 للجزيرة

ق0:50 خطأ لوالتر هودج

ق:2:08 الزمالك 60-63 الجزيرة

ق2:10 هودج يخترق ويسجل ثناثية ويحصل على رمية حرة إضافية

ق2:18 جاستيس يسجل ثلاثية للجزيرة

ق2:44 الزمالك57-60 الجزيرة

ق3:18: جاستيس يسجل ثنائية للجزيرة. النتيجة 57-59 للجزيرة

ق4:00 ثلاثية للجزيرة

ق4:09: إسلام سالم يهدر ثنائية سهلة للغاية

ق4:18 هودج يمرر لأنس أسامة ويتقدم للزمالك 57-55

ق6:59 الزمالك 55-53 الجزيرة

ق9:36 جاستيس يسجل نقطتين للجزيرة

بداية الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة

ق0:49 والتر هودج يسجل ثلاثية ليتقدم الزمالك.

ق1:43 محمد جيزة يسجل نقطتين للجزيرة..

ق3:30 أحمد ياسر يسجل ثلاثية للزمالك.

ق4:12 أنس أسامة يمرر لأحمد ياسر ليسجل نقطتين. 44-49 للجزيرة

ق4:30 الزمالك 42-49 الجزيرة

ق4:40 مصطفى شعوط يهدر رمية حرة ويسجل الأخرى للجزيرة

ق8:00 ثلاثية من إسلام سالم للزمالك

بداية الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتقدم الجزيرة بنتيجة 33-36

ق0:01 مصطفى كيجو يسجل ثنائية ويقلص الفارق لـ3 نقاط

ق1:08 أحمد حاتم يسجل ثلاثية للزمالك ويقلص الفارق لـ6 نقاط

ق1:20 جاستيس يراوغ ويمرر بطريقة رائعة لأحمد سامي ويسجل للجزيرة لتصبح النتيجة 27-36

ق2:20 رامي حجازي يسجل نقطتين للزمالك والنتيجة تصبح 27-32 للجزيرة

ق3:30 ثلاثية من رميح سامح لاعب الجزيرة. النتيجة 23-32 للجزيرة

ق3:56 مهاب ياسر لاعب الزمالك يسجل نقطتين ويحصل على رمية حرة. والنتيجة 23-29 للجزيرة

ق5:27 والتر هودج يسجل 3 رميات حرة ويقلص الفارق لتصبح النتيجة 21-27 للجزيرة

ق6:59 ثلاثية رائعة من والتر هودج والنتيجة تصبح 18-23

ق7:40 الزمالك 15-23 الجزيرة

ق8:54 مصطفى شعوط يسجل نقطتين ويحصل على رمية حرة إضافية

بداية الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بتقدم الجزيرة 15-20

ق0:34 ثلاثة للزمالك من كريم الدهشان والنتيجة تصبح 15-20 للجزيرة

ق0:54 رميح سامح يسجل ثنائية مجددا للجزيرة بطريقة رائعة

ق2:18 إسلام سالم يسجل ثلاثية للزمالك والنتيجة تصبح 12-18 للجزيرة

ق2:40 رميح سامح يسجل نقطتين للجزيرة.

ق3:34 جاستيس وبمهارة رائعة يسجل نقطتين والجزيرة يتقدم 16-9

ق4:37 الزمالك 9-12 الجزيرة

ق5:13 أحمد إسماعيل يسجل رمية حرة بعدما سجل جاستيس نقطتين ليتقدم الجزيرة بنتيجة 7-10

ق6:32 ثلاثية للجزيرة من جيمس جاستيس و7-3 للزمالك

ق6:50 أنس أسامة يسجل نقطتين بعد تمريرة رائعة من والتر هودج والزمالك يتقدم 7-0

ق7:54 اعتراض من أنس أسامة للاعب الجزيرة

ق8:04 ثلاثية من مهاب ياسر والزمالك يتقدم 5-0

ق8:58 علي حجازي يسجل ثنائية للزمالك

بداية المباراة