استراحة - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. نهاية الشوط الأول

الخميس، 10 يونيو 2021 - 19:52

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر الأوليمبي يحتفلون بهدف مصطفى محمد في جنوب إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد جنوب إفريقيا الودية، ضمن استعدادات الفراعنة لـ أوليمبياد طوكيو.

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نهاية الشوط الأول

ق. 45 إصابة أكرم توفيق واللاعب يتلقى العلاج.

ق. 42 استفاقة مصر مستمرة وعرضية من أحمد ياسر ريان من داخل الست ياردات، لكن تمر أمام مصطفى محمد الذي فشل بمتابعتها.

ق. 42 القااائم يمنع الثاني. تمريرة من إبراهيم عادل إلى أحمد فتوح الذي يسدد بوجه القدم الخارجي في القائم الأيسر.

ق. 17 جوووول أووول لمنتخب مصر. مرتدة من إبراهيم عادل إلى أحمد فتوح. فتوح يرسل عرضية ومصطفى محمد برأسية رائعة في المرمى يسجل الأول.

ق. 11 انطلاقة من الجهة اليمنى وعرضية أنقذها محمد عبد السلام من أمام مهاجم جنوب إفريقيا.

ق. 4 فرصة خطيرة مهدرة لجنوب إفريقيا. كرة ثابتة تنفذ بتمريرة إلى ميل فوستر الذي هرب من رقابة مصطفى محمد وسدد خفيفة لكن بجانب القائم بقليل.

بداية المباراة

أوليمبياد طوكيو مصر جنوب إفريقيا
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