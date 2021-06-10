بوجبا: المفاوضات مع باريس؟ لا أملك رقم الخليفي

علق بول بوجبا لاعب وسط مانشتسر يونايتد عن تقارير ربطه بالانضمام إلى باريس سان جيرمان قائلا "لا أملك رقم ناصر الخليفي".

وقال بوجبا في تصريحات لإذاعة مونت كارلو الفرنسية: " الجميع يعلم أنه مازال لدي موسم في عقدي، لم تكن هناك عروض للتجديد ملموسة، لكن مازالت لاعبا في مانشستر يونايتد".

وتابع "اتصالات مع باريس سان جيرمان؟ لدي وكيل يتعامل مع ذلك، ليس لدي رقم ناصر الخليفي".

وأضاف "تفكيري الوحيد حاليا على الـ يورو، أنا مُركز، أصبح لدي خبرة أكثر من ذي قبل، أركز على الحاضر، على الـ يورو".

وأنهى بوجبا الموسم المنقضي مع مانشستر يونايتد بدون التتويج بأي بطولات، عقب خسارة نهائي الدوري الأوروبي لصالح فياريال بركلات الترجيح.

بينما أنهى الفريق الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني، خلف مانشستر سيتي.

ويستعد بوجبا حاليا لخوض بطولة يورو 2020، بعدما اختير في القائمة النهائية للمنتخب الفرنسي من قبل المدرب ديديه ديشامب.

وأوقعت القرعة منتخب فرنسا في المجموعة السادسة بجانب كل من البرتغال، وألمانيا، والمجر.