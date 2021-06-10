نبيه: هذه أهم استفادة تحققت من لقاء الزمالك ودجلة

الخميس، 10 يونيو 2021 - 19:17

كتب : إبراهيم رمضان

أسامة نبيه مدرب الزمالك

أبدى أسامة نبيه المدرب العام للزمالك رضاه عن لقاء فريقه الودي الذي جمعه بوادي دجلة اليوم الخميس استعدادا لعودة الدوري.

وهُزم الزمالك من دجلة بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت في أحد ملاعب مدينة السادس من أكتوبر.

وقال نبيه عقب المباراة: "التجربة كانت مفيدة بالنسبة لنا واستغلها الجهاز الفني لمنح الفرصة ومشاركة 22 لاعبا لتجربتهم".

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وواصل "المباراة كانت فرصة جيدة لمشاركة اللاعبين الشباب وإكسابهم الخبرات وحساسية المباريات".

وقرر الزمالك الاكتفاء بودية وادي دجلة استعدادا لملاقاة أسوان في الدوري في الـ17 من شهر يونيو الجاري في استاد القاهرة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بـ55 نقطة بعدما خاض كل مبارياته الـ25.

فيما يأتي الأهلي ثانيا بـ41 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فقط.

أسامة نبيه الزمالك وادي دجلة في الدوري
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