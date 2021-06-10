تشكيل المنتخب الأوليمبي – مصطفى محمد ورمضان صبحي أساسيان أمام جنوب إفريقيا

يقود رمضان صبحي ومصطفى محمد تشكيل منتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب إفريقيا، فيما يحرس محمد صبحي المرمى.

أعلن شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي، تشكيل الفريق لمواجهة جنوب إفريقيا بالمباراة الودية التي ستجرى بينهما بعد قليل.

تشكيل منتخب مصر شهد قيادة مصطفى محمد وأحمد ياسر ريان للهجوم، فيما يبدأ رمضان صبحي قائد المنتخب كأساسي.

ويحرس محمد صبحي المرمى، فيما يبدأ محمد عبد السلام في الدفاع بجانب أسامة جلال ومحمد عبد المنعم.

وجاء تشكيل المنتخب الأوليمبي كالتالي:

حارس: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال – محمد عبد السلام – محمد عبد المنعم.

الوسط: أحمد فتوح - أكرم توفيق –كريم العراقي.

أمامهم: رمضان صبحي – إبراهيم عادل.

الهجوم: مصطفى محمد – أحمد ياسر ريان.