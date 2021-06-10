عودة محمود علاء وأبو جبل.. الزمالك يخسر أمام وادي دجلة استعدادا للدوري

تلقى نادي الزمالك خسارة أمام وادي دجلة وديا، ضمن استعدادات الفريقين لبطولة الدوري.

وفاز وادي دجلة على الزمالك بهدفين مقابل هدف على ملعب دريم بمدينة السادسة من أكتوبر.

تشكيل الزمالك الأساسي للمباراة، شهد عودة محمود علاء مدافع الفريق العائد من الإصابة.

باتريس كارتيرون بدأ المباراة بتشكيل كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد الغني – محمود علاء – ياسين مرعي – حمزة المثلثوي.

الوسط: طارق حامد – محمد أشرف "روقا".

أمامهما: إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" - حسام أشرف.

الهجوم: أسامة فيصل.

وتقدم وادي دجلة بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة عن طريق محمد رضا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

أحمد عاطف أضاف هدفا ثانيا في الدقيقة الـ28 من تصويبة على يمين محمد عواد، لينتهي الشوط الأول بتقدم دجلة بهدفين.

كارتيرون بدأ الشوط الثاني بتشكيل مختلف. حرس محمد أبو جبل المرمى، ليسجل مشاركته الأولى منذ إصابته بفيروس كورونا، فيما قاد مروان حمدي الهجوم.

وجاء تشكيل الشوط الثاني للزمالك كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: حاتم سكر – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – أحمد عيد.

الوسط: محمود عبد العزيز – حمدي علاء.

أمامهما: سيف فاروق جعفر – يوسف أسامة نبيه – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مروان حمدي.

وسجل الزمالك هدفه الوحيد في الدقيقة الـ66. ركنية نفذها زيزو، وقابلها مروان حمدي برأسية في المرمى مسجلا الأول، لينتهي اللقاء بفوز وادي دجلة بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم 17 يونيو الجاري في الجولة الـ26 من الدوري.