انتهت كرة سلة – الأهلي (73) (76) الاتحاد.. الأخضر إلى النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والاتحاد السكندري التي تقام في ثالث مواجهات نصف نهائي دوري السوبر في برج العرب.

وكان الاتحاد فاز في أول مباراتين ويحتاج للانتصار اليوم للتأهل إلى النهائي.

فيما يحتاج الأهلي للفوز في الثلاث مباريات بداية من اليوم إن أراد التأهل للنهائي.

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نهاية المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة 73-76 على الأهلي

ق0:08 الأهلي 71-76 الاتحاد

ق0:21 الأهلي 69-72 الاتحاد

ق0:21 عمرو الجندي يسجل ثلاثية للأهلي ويصبح الفارق 3 نقاط للاتحاد

ق3:10 ثلاثية ليوسف شوشة والنتيجة تصبح 64-72 للاتحاد

ق3:38 تقدم الاتحاد بنتيجة 64-69

بداية الشوط الإضافي

نهاية الفترة الرابعة بالتعادل واللجوء لوقت إضافي

ق0:6 إيهاب أمين يسجل رمتين حرتين والنتيجة 64-64

ق0:12 إيهاب أمين يسجل رمية حرة ويهدر الأخرى ليتعادل الفريقين 62-62

ق1:07 إيهاب أمين يسجل رمتين حرتين والنتيجة تصبح 60-61 للاتحاد

ق1:59 إيهاب أمين يسجل والنتيجة 59-62 للاتحاد

ق3:01 الأهلي 57-61 الاتحاد

ق3:03 عمر طارق يسجل نقطتين ويحصل على رمية حرة إضافية

ق5:38 الأهلي 48-61 الاتحاد

ق7:21 عمر طارق يسجل نقطتين للأهلي

ق7:42 الأهلي 44-55 الاتحاد

بداية الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة

ق0:01 إيهاب أمين يسجل نقطتين للأهلي وتصبح النتيجة 39-53 للاتحاد

ق27: ثلاثية من ميدو طه ثم يوسف شوشة لتصبح النتيجة 37-53 للاتحاد

ق1:50 ميدو طه وثلاثية رائعة والاتحاد يتقدم بنتيجة 35-45

ق3:20 أحمد مهيب وثلاثية رائعة للأهلي والنتيجة تصبح 35-40

ق3:30 شوشة يواصل التألق ويسجل ثنائية رائعة والنتيجة 32-40

ق4:10 يوسف شوشة يسجل والاتحاد يتقدم بنتيجة 32-38

ق4:28 ثلاثية من هيثم كمال والنتيجة 32-36

ق4:50 عمرو الجندي يسجل نقطتين للأهلي وتصبح النتيجة 32-33

ق6:06 هيثم كمال يسجل نقطتين للاتحاد والنتيجة تصبح 30-33 للأخضر

ق6:41 عدة تمريرات للاعبي الاتحاد تنتهي بثنائية ليوسف شوشة والنتيجة 30-31 للأخضر

ق7:42 الأهلي 29-29 الاتحاد

ق8:12 سيف سمير يرد للأهلي والنتيجة 29-28

ق8:28 ثلاثية لهاريس وتقدم أول للاتحاد بنتيجة 27-28

ق9:10 ثلاثية لإسماعيل أحمد والنتيجة تصبح 27-25 للأهلي

ق9:40 عمر طارق يسجل نقطتين والنتيجة تصبح 27-22 للأهلي

بداية الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

ق50: يوسف شوشة يسجل رمتين حرتين للاتحاد والنتيجة تصبح 23-20 للأهلي

ق1:30 الأهلي 22-18 الاتحاد

ق2:09 أحمد مهيب يسجل رمتين حرتين للأهلي والنتيجة تصبح 22-15

ق2:19 نقطتين من مارفيل هاريس للاتحاد والنتيجة تصبح 20-15 للأهلي

ق5:44 ثلاثية من إسماعيل أحمد والنتيجة تصبح 20-13 للأهلي

ق6:22 دفاع قوي من الأهلي ضد الاتحاد

ق9:30 الأهلي يسجل والنتيجة تصبح 20-10

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول بنتيجة 18-10 للأهلي

ق:0:59 ثلاثية من إسماعيل أحمد لاعب الاتحاد

ق1:30 مارفيل هاريس يُهدر رمتين حرتين للاتحاد

ق1:30 الأهلي يتقدم بنتيجة 16-7

ق4:01 ثلاثية من هيثم كمال لاعب الاتحاد والنتيجة 10-7 للأهلي

ق5:40 الأهلي يوسع الفارق ويتقدم بنتيجة 10-4

ق7:20 الأهلي يتقدم بنتيجة 6-4

ق8:23 ثلاثية من محمد أبو النصر للأهلي

بداية المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل