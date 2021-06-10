اختبر نفسك – هل تعرف تاريخ منتخب التشيك جيدا؟

هل تعرف تاريخ منتخب التشيك جيدا؟

بطل اليورو في مرة من قبل ووصيف البطولة مرة أخرى، يدخلها بتحد جديد.

الآن هل تعرف تاريخ التشيك جيدا؟ حسنا اختبر نفسك.