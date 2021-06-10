وكيله: لوكاكو سعيد في إنتر.. لا توجد أي مشكلة

الخميس، 10 يونيو 2021 - 16:29

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر - أودينيزي

أكد وكيل البلجيكي روميلو لوكاكو استمراره مع فريق إنتر في الموسم المقبل، بعد تكهنات برحيله.

صحيفة جارديان الإنجليزية ذكرت قبل أيام أن تشيلسي يأمل التعاقد مع روميلو لوكاكو مهاجمه السابق ونجم إنتر ميلان الحالي.

وقال فيديريكو باستوريلو وكيل لوكاكو لشبكة سكاي سبورت: "روميلو سعيد هنا في إنتر، لديه عقد يمتد لـ3 مواسم أخرى".

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وأضاف عقب اجتماعه مع إدارة إنتر "لا توجد أي مشكلة على الإطلاق، الوضع هادئ".

كان لوكاكو نفسه قد أكد استمراره في صفوف بطل الدوري الإيطالي.

وأوضح لوكاكو قبل أيام "لقد تواصلت بالفعل مع سيموني إنزاجي المدير الجديد، ربما لا يجب أن أقول ذلك، لكنها كانت محادثة إيجابية للغاية".

وأتم القاطرة البشرية "أشعر أنني بحالة جيدة في إنتر".

ويمتد عقد لوكاكو، لاعب إيفرتون ومانشستر يونايتد السابق، مع إنتر إلى 2024.

وسجل لوكاكو 30 هدفا وأرسل 10 تمريرات حاسمة خلال 44 مباراة شارك بها مع إنتر في الموسم المنصرم.

وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي.

روميلو لوكاكو إنتر
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