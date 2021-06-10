سكاي: روما يقترب من ضم لاعب وسط أرسنال

دخل نادي روما في مفاوضات متقدمة مع أرسنال من أجل ضم جرانيت تشاكا لاعب وسط الفريق.

وكشف موقع سكاي سبورت أن روما قريب جدا من إتمام الصفقة لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بشأن قيمة الصفقة.

وينضم تشاكا حاليا مع منتخب سويسرا من أجل المشاركة في بطولة يورو 2020.

وأشار التقرير إلى أن الشروط الشخصية قد تكون العقبة في إتمام الصفقة إلى الآن.

وانتقل تشاكا إلى أرسنال في صيف 2016 قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

ويبلغ تشاكا من العمر 28 عاما وبدأ مشواره في فريق بازل السويسري.

وخاض تشاكا لاعب الوسط 45 مباراة مع أرسنال هذا الموسم ونجح في تسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين.

ولعب تشاكا 220 مباراة بشكل عام مع أرسنال ونجح في تسجيل 13 هدفا وصنع 20 آخرين.