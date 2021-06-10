ميدياست: صفقة تبادلية بين ميلان وبرشلونة

يضع ميلان وبرشلونة إمكانية لإتمام صفقة تبادلية بين الناديين في الصيف الجاري.

شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية كشفت أن الناديين قد يجريان صفقة تبادلية بين أليسيو رومانيولي وجونيور فيربو.

ويظهر اسم الظهير الإسباني ضمن أهداف ميلان منذ الموسم الماضي، إذ يسعى الروسونيري حسب بعض التقارير لضمه على سبيل الإعارة.

فيربو (24 عاما) خاض الموسم المنقضي 18 مباراة فقط بقميص البلاوجرانا وسجل هدفا وصنع آخر، ويستطيع شغل مركزي الظهير الأيمن والأيسر.

وأشار التقرير إلى أن الناديين يعملان على إدخال رومانيولي في الصفقة لإجراء عملية تبادلية.

وينتهي عقد رومانيولي قائد ميلان بنهاية الموسم المقبل ولم يتوصل بعد لاتفاق لتجديد تعاقده مع الروسونيري.

ويسعى مينو رايولا وكيل رومانيولي لحصول اللاعب على راتب يصل إلى 6 ملايين يورو في الموسم الواحد لتجديد تعاقده.

وكان رومانيولي قد انضم لميلان في صيف 2015 مقابل 30 مليون يورو من روما ولعب 221 مباراة بقميص الأحمر والأسود وتوج بلقب السوبر المحلي.