تزايد فرص ماجواير في المشاركة أمام كرواتيا

من المرجح أن يلحق هاري ماجواير مدافع منتخب إنجلترا بمباراة الفريق الافتتاحية بيورو 2020 ضد كرواتيا.

وينطلق مشوار الإنجليز في البطولة بمواجهة كرواتيا على ملعب ويمبلي يوم الأحد.

وشارك ماجواير في لقاء رومانيا الودي يوم الإثنين، لكنه غاب عن تدريب الفريق يوم الأربعاء، قبل أن يظهر في تدريب الخميس وتزيد فرصه في المشاركة.

وقال ماجواير في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "شعرت بالارتياح للعودة إلى التدريب مع زملائي".

قبل لقاء رومانيا، لم يشارك ماجواير في أي مباراة منذ مباراة فريقه ضد أستون فيلا يوم 9 مايو الماضي، بسبب تعرضه للإصابة في أربطة الكاحل.

All 26 members of our squad are involved in today's session. Good to see you out there, @HarryMaguire93! 👋 pic.twitter.com/lrbtq2ToBf — England (@England) June 10, 2021

وشارك ماجواير في جميع مباريات الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم قبل أن يتعرض للإصابة في مباراة الجولة الـ 34.

وشهد تدريب الخميس مشاركة كل اللاعبين الـ26 المتواجدين بالقائمة.

ويسعي منتخب إنجلترا للفوز ببطولة اليورو للمرة الأولي في تاريخه.

وأوقعت القرعة منتخب إنجلترا في المجموعة الرابعة بجانب كل من كرواتيا، واسكتلندا، والتشيك.

وتبدأ إنجلترا مبارياتها في اليورو بمواجهة كرواتيا يوم 13 يونيو، ثم اسكتلندا يوم 18 يونيو، والتشيك يوم 22 يونيو.

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