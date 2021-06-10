تخفيض إيقاف أونانا إلى 9 أشهر بدلا من 12

خُفضت مدة إيقاف الكاميروني أندريه أونانا حارس أياكس الهولندي إلى 9 أشهر بدلا من 12.

أندرى أونانا النادي : أياكس أياكس

وقلصت المحكمة الرياضية الدولية قرار العقوبة الموقع من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن إيقاف اللاعب لانتهاك قواعد المنشطات.

ووفقا لموقع أياكس الرسمي "ينتهي الإيقاف في الرابع من نوفمبر 2021، ويسمح له بالتدريب قبلها لمدة شهرين".

وقال إإدوين فان دير سار المدير التنفيذي للنادي الهولندي عبر الموقع الرسمي للنادي: "بهذا الحكم الصادر من محكمة التحكيم الرياضية، فزنا بثلاثة أشهر مقارنة بالعقوبة الأولي. لذا كان الأمر يستحق نقل هذه القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية".

وتابع "نحن ندافع عن رياضة نظيفة. وسأقول مرة أخرى إننا نحن مقتنعون بأن أندريه قد تناول هذه المادة عن طريق الصدفة وبالتأكيد ليس لتحقيق أداء أفضل".

The international court of arbitration for sport (CAS) has made a ruling appeal in the case of André Onana versus the UEFA. The goal keeper was previously suspended for twelve months by the European football association because of a violation of the doping rules. — AFC Ajax (@AFCAjax) June 10, 2021

ماذا حدث؟

وُجدت مادة "فوروسيميد" في بول الحارس عقب الاختبار الذي أجراه الحارس في 30 أكتوبر 2020.

وفي فبراير الماضي تم إعلان إيقافه لمدة 12 شهر

وقال نادي أياكس عبر بيانه: "في صباح يوم 30 أكتوبر، كان أونانا يشعر بتوعك. أراد أن يأخذ حبة لتخفيف الانزعاج. ومع ذلك، فقد تناول دون علمه عقار لازيماك، وهو دواء وصف لزوجته من قبل".

"أدى ارتباك أونانا إلى تناوله عن طريق الخطأ دواء زوجته، مما تسبب في النهاية في اتخاذ هذا الإجراء من قبل الاتحاد الأوروبي ضد حارس المرمى".

الحارس الكاميروني البالغ 25 عاما خاض 26 مباراة الموسم الجاري استقبل 22 هدفا في جميع المسابقات وحافظ على نظافة شباكه في 9.

حارس برشلونة السابق للشباب خاض 204 مباراة بقميص أياكس منذ انضمامه في 2016 استقبل 180 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 83 مباراة.