خبر في الجول - الأهلي يجري مسحة احترازية بسبب سفر اللاعبين خلال إجازتهم

قرر فريق الأهلي إجراء مسحة طبية احترازية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للاطمئنان على أوضاع الفريق.

ويأتي قرار الأهلي بسبب سفر بعض اللاعبين لقضاء إجازتهم ويأتي ذلك قبل التدريبات الجماعية.

وكان الجهاز الفني لفريق الأهلي قد منح اللاعبين إجازة لمدة 6 أيام من التدريبات.

ومن المقرر أن يجري الفريق مسحة طبية ثانية يوم الأحد وهي الخاصة بالسفر إلى تونس.

وحدد الأهلي عصر الثلاثاء للسفر إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي في تونس يوم السبت 19 من شهر يونيو الجاري بينما لقاء الإياب في القاهرة يوم 26 من الشهر نفسه.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد التغلب على صنداونز بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.