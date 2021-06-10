دي ليخت: سأكون جاهزا لمواجهة أوكرانيا

الخميس، 10 يونيو 2021 - 15:12

كتب : FilGoal

دي ليخت - راشفورد - إنجلترا - هولندا

أوضح ماتياس دي ليخت مدافع منتخب هولندا جاهزيته لمواجهة أوكرانيا في افتتاح مباريات فريقه في بطولة يورو 2020.

سيلعب المنتخب الهولندي ضد نظيره الأوكراني يوم الأحد ضمن المجموعة الثالثة على ملعب يوهان كرويف.

وقال دي ليخت في تصريحات مصورة: "أخوض سباقا مع الزمن ولكني أشعر بأنني سأكون لائقا للمشاركة أمام أوكرانيا".

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وأضاف "في الوقت الحالي يتعلق الأمر فقط بالألم البسيط الذي أشعر به في الفخذ. لكني واثق من إمكانية اللعب يوم الأحد".

وواصل "فرص لحاقي بالمباراة الآن تبلغ 60% ولكن يمكن بسهولة أن تصل إلى 100٪ يوم الجمعة".

وأكمل مدافع يوفنتوس "هدفي هو المشاركة في مباراة الأحد".

المنتخب الهولندي يفتقد لجهود فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول المصاب منذ أكتوبر الماضي بقطع في الرباط الصليبي، والحارس الأساسي ياسبر سيليسين الذي خرج من قائمة البطولة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وتتواجد هولندا في مجموعة واحدة مع أوكرانيا والنمسا ومقدونيا الشمالية.

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