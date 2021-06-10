المقاصة يعلن استقالة محمد عبد السلام من رئاسة النادي

الخميس، 10 يونيو 2021 - 14:52

كتب : حامد وجدي

محمد عبد السلام رئيس المقاصة

أعلن نادي مصر للمقاصة تقدم محمد عبد السلام باستقالته من رئاسة مجلس إدارة النادي وذلك لأسباب صحية.

وكشف الموقع الرسمي لنادي المقاصة عن سعي مجلس الإدارة لإثناء عبد السلام عن قرار الاستقالة، لكن المجلس اضطر لقبولها بعد تمسكه بسبب الظروف الصحية التي يمر بها.

وقرر مجلس إدارة مصر للمقاصة منح محمد عبد السلام الرئاسة الشرفية للنادي مدى الحياة.

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ومن المقرر إقامة حفل تكريم ضخم يحضره كافة لاعبي ومدربي المقاصة على مر الأجيال لتكريم الرئيس التاريخي للمقاصة.

ووافق مجلس إدارة المقاصة على تصعيد النائب أحمد عبد الرحمن هويدي ليتولى منصب القائم بأعمال رئيس النادي لحين إجراء انتخابات تكميلية في أقرب جمعية عمومية.

وكشف بكري سليم المدير التنفيذي لمصر للمقاصة أن مجلس الإدارة رفض في البداية قبول الاستقالة بالإجماع لأن محمد عبد السلام صاحب تاريخ كبير لكنه تم الاضطرار لقبولها في النهاية احتراما لرغبته ومراعاة للظروف الصحية.

مصر للمقاصة محمد عبد السلام
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