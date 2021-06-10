بي إن سبورتس تمدد عقد بث المسابقات الأوروبية حتى 2024

الخميس، 10 يونيو 2021 - 14:43

كتب : FilGoal

شبكة قنوات بي إن سبورتس

أعلنت شبكة بي إن سبورتس تمديد عقدها للبطولات القارية الأوروبية على مستوى الأندية حتى عام 2024.

وقالت الشبكة عبر حسابها على "تويتر": "بي إن سبورتس تمدد عقد بث دوري أبطال أوروبا للرجال والسيدات والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى 2024".

كما أوضحت الشبكة عبر الموقع الرسمي "الحصول على حقوق بـطولـة كـأس الأمـم الأوروبـیة لـكرة الـقدم فـي دورتـي 2020 و2024، وتـصفیات بـطولـة أمـم أوروبـا وجـمیع الـتصفیات الأوروبـیة الـمؤھـلة إلـى كـأس الـعالـم 2022".

وتذاع مباريات دوري أبطال أوروبا للرجال وكذلك الدوري الأوروبي من قبل على الشبكة البنفسجية.

لتضاف لها بطولتي دوري أبطال أوروبا للسيدات، بالإضافة إلى دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى التي تبدأ من الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن تشيلسي توج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم المنصرم، فيما فاز فياريال بلقب الدوري الأوروبي، وعلى مستوى دوري أبطال السيدات توج برشلونة باللقب.

وتستعد الشبكة البنفسجية لنقل نهائيات يورو 2020 والتي تبدأ غدا الجمعة 11 يونيو ولمدة شهر عبر 11 دولة أوروبية.

بي إن سبورتس دوري أبطال أوروبا الدوري الأوروبي
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