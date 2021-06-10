بعد الاستغناء عن الكمامات.. الدنمارك تعلن حضور 25 ألف متفرج لمباريات يورو 2020

أعلنت السلطات الصحية بالدنمارك السماح لـ25 ألف متفرج بحضور مباريات يورو 2020.

كان من المقرر أن يحضر 16 ألف متفرج للمباريات الأربعة التي تستضيفها الدنمارك، قبل أن يرتفع العدد لـ25 ألف.

مباراة الدنمارك أمام فنلندا ستشهد حضور 16 ألف متفرج فقط، على أن يطبق القرار على مباراتي الدنمارك ضد بلجيكا وروسيا، ومباراة دور الـ16.

القرار جاء ضمن عدة قرارات أعلنتها الحكومة الدنماركية للتخفيف من الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

أبرز هذه القرارات هو التخلي عن ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وتغيير مواعيد غلق المطاعم والمقاهي.

من بين سكان الدنمارك البالغ عددهم 5.8 ملايين نسمة، تم تطعيم 24.2% بشكل كامل وتلقى 42.7% الجرعة الأولى من اللقاح.

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