أيمن يونس: لا يوجد طرف خدع الآخر في قصة فرجاني.. غير قابل لنهاية العلاقة بتغريدة

أشاد أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق وعضو لجنة الكرة السابق بالنادي باحترافية فرجاني ساسي خلال المفاوضات مشددا أنه لا يوجد طرف خدع الآخر.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وكشف يونس عن عدم قبوله لنهاية العلاقة بين الطرفين بالتغريدة التي كتبها فرجاني ساسي على حسابه عبر تويتر.

وقال أيمن يونس عبر قناة أون تايم سبورتس "كان هناك متأخرات لفرجاني ساسي، كنا مجلس إدارة جديد بجانب مجلس تنفيذي يساعد في أمور الكرة بالإضافة للجنة كرة كنت ضمنها".

وأوضح "جماهير الزمالك كان لها دورا وتأثيرا كبيرا لشحن اللاعبين عوضهم عن المتأخرات، لكن اللاعب المحترف بالطبع كان يبحث عن مستحقاته".

وكشف أيمن يونس "كنت من أنصار عدم ضم خمسة لاعبين محترفين في ظل الأزمة الحالية لكن كان هدفي استمرار فرجاني ساسي ومصطفى محمد مع الفريق".

وتابع "أحزن من أي شخص يتحدث باستفاضة متكاملة بما يحدث داخل الزمالك، كل نادي له أسراره".

وواصل يونس "فكرتي كانت أنه من الصعب الاستغناء عن فرجاني ساسي بسبب إمكانياته".

وكشف عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك السابقة عن تفاوض أيمن يونس مع فرجاني ساسي ووكيله سابقا.

وعن ذلك قال أيمن يونس: "كان هناك تفاوض مع فرجاني بالفعل واللاعب ووكيله كانا رائعين، لكن المتأخرات وقفت أمام ذلك".

وشدد "من ينتقد اللجان التي تدير النادي لا يفهم، لا يوجد من يتولى قيادة نادي 10 أو 15 يوم ويفعل شيء".

وتابع "نادي الزمالك كانت لديه رغبة كاملة في استمرار فرجاني، كان يتبقى الجانب التنفيذي الخاص بالماليات".

وكشف أيمن يونس "لا يوجد طرف خدع الآخر في ذلك الأمر، فرجاني عُرض عليه خوض منافسات كأس العالم للأندية ورفضنا ذلك واللاعب التزم وهو شخص ملتزم جدا".

وأضاف "أنا غير قابل نهاية علاقة فرجاني ساسي مع الزمالك بتغريدة، هو يحب جماهير النادي لكن التعامل بتغريدة يؤلمني ولا أقبله".

واختتم تصريحاته "يجب على نادي الزمالك الآن الاستعداد للمرحلة المقبلة وتوفير المقابل المادي للاعبين الآخرين، وفي الحقيقة لا أعلم هل انتهى أمر فرجاني تماما أم لا".