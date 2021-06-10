مؤتمر إنريكي: بوسكيتس جاهز لليورو.. ولم أفكر في استدعاء راموس

يؤمن لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا بجاهزية سيرجيو بوسكيتس قائد الفريق في بطولة يورو 2020 عقب الشفاء من فيروس كورونا.

وقال إنريكي في مؤتمرصحفي: "سيرجو بوسكيتس سيكون متواجدا في قائمة البطولة بدون شك، ننتظره جميعا، فهو يتبع خطة تدريبية في منزله".

وأشار إلى أن مسحة دييجو يورينتي مدافع المنتخب بفيروس كورونا كانت إيجابية كاذبة.

وأوضح "ألتزمنا بالبروتوكول الصحي منذ البداية ولم نتهاون في ذلك، وتكيفنا مع الموقف بصلابة".

وأضاف "عند ظهور إصابة بوسكيتس بفيروس كورونا تغيرت خطة المعسكر وخطة التدريب والتحضير ليورو 2020 كليا".

ولا يتدرب منتخب إسبانيا بشكل جماعي بعد إصابة بوسكيتس بفيروس كورونا يوم الأحد الماضي، حيث تم عزل اللاعبين مع تدريبهم بشكل منفرد قبل أيام من انطلاق البطولة.

وأكمل "كمدرب يجب علي التكييف مع أي موقف، علي أن أشكر مدرب منتخب الشبا على ماقام به في وقت قصير".

وتابع لاعب برشلونة السابق "لقد اخترت 6 لاعبين دون أن أضمن لهم المشاركة في البطولة، في 3 دقائق ألغوا كل شيء من أجل الحضور للمعسكر، لن أنسى موقفهم هذا".

واستمر "لم أفكر في استدعاء سيرجيو راموس، لأن ظروفه لم تتغير منذ الإعلان عن القائمة الأولية".

وغاب راموس عن قائمة إسبانيا بسبب عدم الجاهزية الفنية.

وواصل "يقوم فريق الخدمات الطبية بتطبيق بروتوكول أكثر دقة مع خوض اللاعبين للتدريبات الفردية":

وشدد إنريكي "أداء اللاعبين في التدريبات جدير بالثناء، لقد تجاوزنا الفترة الصعبة".

وأتم "لا يوجد شي مؤكد بشأن اللقاح حتى الآن، فيروس كورونا لا يمكن السيطرة عليه".

وقررت وزارة الصحة الإسبانية تطعيم لاعبي منتخب إسبانيا بلقاح فيروس كورونا، قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" وفقا لما نشرته صحيفة "إل بايس" الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أنها علمت من مصدر في وزارة الصحة الإسبانية أن لاعبي المنتخب سيتم تطعيمهم بلقاح "فايزر" الذي يؤخذ على جرعتين.

فستكون الجرعة الأولى قبل انطلاق البطولة والثانية يوم 31 يونيو أي قبل يومين من مباراة ربع نهائي البطولة.

وبحسب الصحيفة فإن اللقاح لا يضمن الحماية الكاملة من فيروس كورونا إلا بعد مرور 7 أيام من الحصول على الجُرعة الثانية، أي أن منتخب إسبانيا لن يتمتع بحماية كاملة إلا من مباريات الدور نصف النهائي –إذا وصل له- والمقرر إقامته يومي 6-7 يوليو المقبل.

وكانت وزارة الرياضة والثقافة الإسبانية قد أرسل خطابا رسميا لوزارة الصحة الإسبانية يوم الجمعة الماضي تطلب منهم تطعيم بعثة إسبانيا قبل المشاركة في البطولة.

وكان المنتخب يستعد للعودة للتدريبات الجماعية يوم السبت المقبل بحد أقصى لكن بعد إصابة يورينتي بالفيروس يوم الثلاثاء، فإن العودة للتدريبات الجماعية تأجلت.

وتقع إسبانيا ضمن المجموعة الخامسة في "يورو 2020" مع منتخبات: السويد، بولندا وسلوفاكيا.

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