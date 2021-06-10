تقارير: كوكا مرشح للانضمام لـ بيشكتاش "في أغسطس".. ودجيكو وكوستا أبرز المنافسين

الخميس، 10 يونيو 2021 - 13:06

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

يبحث بيشكتاش التركي تدعيم هجومه في الصيف الجاري من أجل خوض منافسات دوري أبطال أوروبا ووضع عينه على أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني.

وبحسب موقع "to10" اليوناني فأن بيشكتاش "يسعى لتقوية هجومه بـ كوكا ليحل بدلا من شينك توسون الذي انتهت إعارته وسيعود إلى إيفرتون".

وأضاف التقرير أن "بطل الدوري التركي يريد ضم كوكا لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في صيف 2022".

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لكن الصفقة قد تتعطل قليلا بحسب التقرير "النادي اليوناني ضم البرازيلي تاكينيو سورايس وسيكون له الحق في المشاركة مع الفريق بدءا من مباريات الدور الثالث التمهيدي لدوري الأبطال ولن يخوض مباريات الدور الثاني التمهيدي، وهو ما قد يؤخر رحيل كوكا".

البرازيلي لن يحق له المشاركة في 3 مباريات بدوري الأبطال في ظل عقوبة موقعة عليه عندما كان لاعبا في بورتو البرتغالي.

وأوضح التقرير أن "كوكا قد ينضم للفريق التركي في أغسطس المقبل إذا تطورت المفاوضات بعد انتهاء الدور التمهيدي الثالث لدوري الأبطال".

ووفقا لموقع " sporx" التركي فان بيشكتاش أيضا يضع عينه على الإسباني دييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد السابق والبوسني إدين دجيكو مهاجم روما الحالي.

كوكا خاض 39 مباراة الموسم الماضي سجل 15 هدفا وصنع 6 وتوج بلقب الدوري اليوناني.

وبقميص أولمبياكوس اليوناني خاض المهاجم الدولي 90 مباراة سجل خلالها 38 هدفا وصنع 7 ويمتد تعاقده حتى 2023.

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