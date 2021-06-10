قصة الدربي الإيبيري.. عندما تبدأ مسيرتك بالخسارة بالـ7 والـ9 من غريمك

لا تخلو مواجهات إسبانيا والبرتغال من الحماس الكبير لكونها تمثل دربى أيبيريا نظرا لأن البلدين يطلان على شبه جزيرة أيبيريا التى كانت تسمى سابقا بالأندلس.

قد يشهد يورو 2020 مواجهة متجددة بين المنتخبين اللذين توجا باللقب الأوروبي في النسخ الثلاث الأخيرة، إسبانيا 2008 و2012، البرتغال 2016.

المنافسة بين إسبانيا والبرتغال هي واحدة من أقدم منافسات كرة القدم على المستوى الدولي، لكنها بدأت على المستوى السياسي أولا.

تعود الخلافات بين البلدين إلى عام 1581، عندما توفى الملك هنري حاكم البرتغال دون وريث، فقفز فيليب الثاني ملك إسبانيا على عرشه وقام بتشكيل الاتحاد الأيبيري.

استمر الاتحاد الإيبيري 60 عاما فقط حتى عام 1640، عندما بدأت الحرب البرتغالية ضد إسبانيا من أجل استعادة استقلالها، وظلت الخلافات بين البلدين لسنوات.

في القرن الـ18 كانت الحروب في كثير من الأحيان بين القوى الكبرى، وكانت البرتغال في جانب وإسبانيا في الجانب الآخر، حتى استقرت العلاقة بينهما في منتصف القرن الماضي.

المثير أن المنافسة الكروية بينهما بدأت بضربة قوية للبرتغال التي كانت تتحسس طريقها في كرة القدم عام 1921، عندما خسرت وديا 7-1 أمام أسبانيا في مدريد في أول مباراة ودية لها.

اصطدم المنتخبان في تصفيات كأس العالم 1934، لم يرحم الإسبان جيرانهم وأسقطوهم بنتيجة 9-0 في الذهاب، 2-1 في الإياب.

ظل التفوق الإسباني مستمرا، حتى جاء الفوز الأول للبرتغال بعد سنوات في عام 1947.

الأفضلية للإسبان في المواجهات المباشرة، فقد تواجه الفريقان 38 مرة في مختلف المسابقات.

يتفوق المنتخب الإسباني بتحقيق 16 فوزا وتسجيل 75 هدفا.

حقق منتخب البرتغال الفوز 6 مرات وهز شباك جاره الإسباني 44 مرة.

تعادل الفريقان 16 مرة وأبرزها المباراة الأخيرة التي جمعتهما في مونديال 2018 وانتهت بالتعادل 3-3.

رغم التفوق التاريخي لإسبانيا على البرتغال غير أن بطولات اليورو تشهد على تفوق برازيل أوروبا، بالفوز مرة والتعادل مرتين.

المواجهة الأخيرة بينهما في اليورو كانت في نسخة 2012 وانتهت لصالح إسبانيا بركلات الترجيح.

أبرز إنجازات اسبانيا باليورو: البطل 1964، 2008، 2012.

أبرز إنجازات البرتغال باليورو: البطل 2016.

الهداف التاريخي لمواجهات اسبانيا البرتغال: الإسباني إسيدرو لانجارا 9 أهداف.

الهداف التاريخي لاسبانيا: دافيد فيا 59 هدفا.

الهداف التاريخي للبرتغال: كريستيانو رونالدو 103 أهداف.

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