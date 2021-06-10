كونتي يرد على رحيله من إنتر ورفض عرض توتنام.. والمرشحون للتتويج باليورو

شدد أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لفريق إنتر على عدم تغير مشروعه مع الفريق ردا على ستيفن تشانج مالك النادي.

وكشف كونتي أن رفضه للعرض المقدم من توتنام لقيادته عقب رحيله من إنتر لم يكن بسبب أسباب مالية.

وتوج كونتي بلقب الدروي الإيطالي مع إنتر بعد غياب استمر لأكثر من 10 سنوات.

وقال كونتي في تصريحات لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت: "وجهات النظر المختلفة قادتنا إلى هذا الانفصال".

وأوضح "ما لم يكن أساسيا بالنسبة لي كان بالنسبة للنادي، والعكس صحيح"

وتابع "ما يمكنني قوله أن مشروعي لم يتغير أبدا ولكن سيكون من غير المنطقي مناقشة ذلك الآن، لا أريد إثارة الجدل والحديث عن الانتقالات".

وأضاف كونتي "أتمنى حظا سعيدا لسيمون إنزاجي لأنه مدرب موهوب وطموح للغاية وأتمنى التوفيق لفريق إنتر".

وبالحديث عن عرض توتنام كشف كونتي "بشكل عام أحب التحديات وقبلت الكثير منها خلال مسيرتي المهنية".

وواصل كونتي "حتى الأندية الكبرى التي دربتها لم تكن أبدا المرشحة عندما وصلت، ومع ذلك إذا كان هناك شيء لا يقنعني فأنا أفضل عدم قبوله بغض النظر عن المال".

وبالحديث عن منافسات اليورو قال كونتي: "روبرتو مانشيني نجح في تكوين مجموعة عظيمة لمنتخب إيطاليا".

وأوضح "أتمنى أن تتمكن إيطاليا من الذهاب بعيدا، بمجرد تخطي مرحلة المجموعات نحتاج إلى القليل من الحظ ويمكن أن يحدث أي شئ".

واختتم تصريحاته "بالنسبة للمرشحين فأعتقد أن فرنسا وألمانيا في الصف الأول ثم بلجيكا وإسبانيا والبرتغال وإنجلترا".