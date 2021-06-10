بنزيمة جاهز لمواجهة ألمانيا

أوضح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم جاهزية كريم بنزيمة مهاجم منتخب فرنسا للمشاركة في افتتاح مباريات الديوك بيورو 2020 أمام ألمانيا.

صدام ناري ينتظر بطل العالم 2018 ببطل العالم 2014 يوم الثلاثاء على ملعب إليانتس أرينا في افتتاح مبارياتهما بمرحلة المجموعات.

وأفاد الاتحاد الفرنسي عبر موقعه: "كريم بنزيمة لم يشارك في تدريبات يوم الأربعاء لكنه ظل تحت الرعاية الطبية".

وأضاف "مشاركة بنزيمة ضد ألمانيا ليست محل شك".

وكان بنزيمة قد تعرض للإصابة في مواجهة فرنسا ضد بلغاريا وديا وغادر ملعب المباراة في الدقيقة 41.

وأثارت إصابة بنزيمة الشكوك حول إمكانية لحاقه بمنافسات بطولة اليورو المقرر انطلاقها الجمعة.

وكشف راديو مونت كارلو الفرنسي أن إصابة بنزيمة لن تعيقه عن خوض منافسات اليورو.

وأوضح التقرير الفرنسي أن اللاعب سيستأنف التدريبات في غضون 48 إلى 72 ساعة كحد أقصى.

وأشار التقرير إلى تقلص الإصابة العضلية وشعوره بآلام أقل حدة وفقا للمقربين من بنزيمة.

ووقعت فرنسا في المجموعة السادسة ليورو 2020 رفقة منتخبات ألمانيا، والبرتغال، والمجر.

وتفتتح فرنسا مبارياتها في اليورو بمواجهة قوية أمام ألمانيا يوم 15 يونيو قبل أن تلعب أمام المجر يوم 19 من الشهر نفسه.

ويختتم منتخب فرنسا مشواره في دور المجموعات بإعادة لنهائي النسخة الماضية من يورو بمواجهة البرتغال يوم 23 يونيو.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى ثمن النهائي بالإضافة لأفضل 4 من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الستة.

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