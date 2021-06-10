عماد سليمان: لم نتفاوض مع مروان محسن لعودته لـ الإسماعيلي

أوضح عماد سليمان المشرف العام على فريق الكرة بنادي الإسماعيلي حقيقة مفاوضات مروان محسن مهاجم الأهلي.

وقال عماد سليمان في تصريحات صحيفة: "لم نتفاوض مع مروان محسن مهاجم الأهلي من أجل عودته للإسماعيلي".

وأضاف "لا توجد مفاوضات مع الأهلى والزمالك لضم لاعبين من الدراويش".

وأكمل "اللاعبون يضعون كل تركيزهم مع الإسماعيلي لمواصلة الانتصارات وإعادة ترتيب الفريق بجدول الدوري بالشكل الذى يطمئن على ابتعاد الفريق عن مناطق الخطورة".

وتابع "نعلم احتياجات الفريق ولكن سوف يتم اختيار اللاعبين فى الوقت المناسب مثلما فعلنا فى فترة الانتقالات الشتوية حيث نجحنا في التعاقد مع 3 لاعبين كان الفريق فى حاجه لهم وهم: محمد حسن وحسين السيد وعبدالله جمعة وجميعهم حاليا أساسيين بتشكيل الفريق".

وأتم "اللجنة الفنية لديها خطة لتدعيم صفوف الفريق الموسم الجديد بجانب تجديد عقود اللاعبين الذي يحتاج الفريق إلى جهودهم، لكن كل ذلك لم نبدأ العمل إلا بعد الاطمئنان على ترتيب الدراويش بجدول الدوري و عبور الظروف الصعبة".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 13 في الدوري بـ 29 نقطة من 24 جولة.

ويستضيف الإسماعيلي غزل المحلة في الجولة 26 عقب استئناف الدوري.