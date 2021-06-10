إصابة بيليجريني وإيطاليا تطالب بضم كاستروفيلي عوضا عنه

تقدم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بطلب إلى نظيره الأوروبي بشأن استبدال لورينزو بيليجريني من قائمة المنتخب في يورو 2020.

لاعب الوسط نادي روما تعرّض إلى إصابة في الفخذ في تدريبات أمس الأربعاء.

وبحسب بيان الاتحاد الإيطالي "سينضم جايتانو كاستروفيلي إلى معسكر المنتخب في روما، فيما سيخضع بيليجريني إلى مزيد من الفحوصات، في انتظار رد الاتحاد الأوروبي".

🚨 تقدم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بطلب إلى الاتحاد الأوروبي بشأن استبدال اللاعب لورينزو بيليجريني الذي تعرّض إلى إصابة في تدريبات الأمس. سينضم جايتانو كاستروفيلي إلى معسكر المنتخب في روما، فيما سيخضع بيليجريني إلى مزيد من الفحوصات، في انتظار رد الاتحاد الأوروبي.#الآتزوري 🇮🇹 pic.twitter.com/6lrAhD9QpZ — المنتخب الإيطالي ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_AR) June 10, 2021

بيليجريني البالغ 24 عاما خاض الموسم الحالي بقميص روما الإيطالي 47 مباراة سجل 11 وصنع 9 في جميع المسابقات.

بينما خاض كاستروفيلي (24 عاما) بقميص البنفسجي 37 مباراة سجل 5 وصنع 3.

ويعد بيليجريني ثاني لاعب يتعرض للإصابة ويتم استبعاده من قائمة الأتزوري.

سبقه ستيفانو سينسي لاعب وسط إنتر وعوضه ماتيو بيسينا لاعب وسط أتالانتا.

ويستعد منتخب إيطاليا لخوض المباراة الافتتاحية لـ يورو 2020 غدا الجمعة أمام تركيا في ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما.

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