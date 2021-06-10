إصابة بيليجريني وإيطاليا تطالب بضم كاستروفيلي عوضا عنه

الخميس، 10 يونيو 2021 - 11:34

كتب : FilGoal

بيليجريني - إيطاليا - بولندا

تقدم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بطلب إلى نظيره الأوروبي بشأن استبدال لورينزو بيليجريني من قائمة المنتخب في يورو 2020.

لاعب الوسط نادي روما تعرّض إلى إصابة في الفخذ في تدريبات أمس الأربعاء.

وبحسب بيان الاتحاد الإيطالي "سينضم جايتانو كاستروفيلي إلى معسكر المنتخب في روما، فيما سيخضع بيليجريني إلى مزيد من الفحوصات، في انتظار رد الاتحاد الأوروبي".

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بيليجريني البالغ 24 عاما خاض الموسم الحالي بقميص روما الإيطالي 47 مباراة سجل 11 وصنع 9 في جميع المسابقات.

بينما خاض كاستروفيلي (24 عاما) بقميص البنفسجي 37 مباراة سجل 5 وصنع 3.

ويعد بيليجريني ثاني لاعب يتعرض للإصابة ويتم استبعاده من قائمة الأتزوري.

سبقه ستيفانو سينسي لاعب وسط إنتر وعوضه ماتيو بيسينا لاعب وسط أتالانتا.

ويستعد منتخب إيطاليا لخوض المباراة الافتتاحية لـ يورو 2020 غدا الجمعة أمام تركيا في ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما.

منتخب إيطاليا يورو 2020 لورينزو بيليجريني جياتانو كاستروفيلي
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