وكيل باتشيكو: لجنة الزمالك الحالية لم تصل لاتفاق معه.. وحقيقة عرض بيراميدز

كشف شريف فاروق وكيل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لـ الزمالك، عدم التوصل لاتفاق مع إدارة النادي للحصول على مستحقات، وأوضح حقيقة عرض بيراميدز.

وأقيل باتشيكو من تدريب الزمالك يوم 11 مارس الماضي بعد مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، وعاد الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي المهمة.

وقال فاروق لإذاعة أون سبورت: "إذا لم يتسلم المدرب مستحقاته حسب شروط العقد يتقدم بشكوى للاتحاد الدولي، وحدث ذلك في أبريل الماضي".

وأضاف "في وقت إنهاء العقد كان باتشيكو يستحق راتب شهرين، ولم يتم سداد المبلغ".

وأكمل "محامي باتشيكو يطالب بالمستحقات الأخرى بخلاف راتب الشهرين حسب الموقف القانوني الحالي".

وأردف "اللجنة السابقة تواصلت مع باتشيكو بمجرد إنهاء العقد والتأكيد على التزامهم ببنود العقود، ولم يتم السداد بعد أسبوع أثناء تواجد المدرب في القاهرة، كما لم يتم تحويل المبلغ إلى البرتغال".

وواصل "اللجنة الحالية تتفاوض مع باتشيكو لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق، المدرب البرتغالي لا يأخذ الموضوع على محمل شخصي، بالتأكيد غاضب من إنهاء العقد في هذا التوقيت".

وتابع "تلقى باتشيكو أكثر من عرض بعد رحيله عن الزمالك، يدرس بعض العروض من الصين أو الخليج، إلا أن رغبته هي العمل مع الفريق منذ بداية الموسم ورفض مبدأ أن يعمل مع فريق أثناء سريان الموسم".

وأتم "مفاوضات بيراميدز لم تكن رسمية بل استطلاع رأيه من خلال المحيطين به وكان لديه استعداد أن يستمع إلى العرض لأن العمل في مصر ضمن خياراته".

وخاض باتشيكو 26 مباراة مع الزمالك في مختلف المسابقات وفاز في 16 وتعادل 6 مرات وخسر في 4 مباريات.