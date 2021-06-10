خبر في الجول – النصر السعودي يستطلع رأي الونش في ضمه معارا أو نهائيا

يرغب نادي النصر السعودي في ضم محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي النصر تواصل مع الونش وخيره بين الانتقال له على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي.

وأكد اللاعب أن كل شيء بيد إدارة الزمالك إذ أن تعاقده مع النادي الأبيض ممتد حتى صيف عام 2023.

وسبق وحصل الونش على عرض من نادي سعودي آخر الموسم الماضي وهو أهلي جدة لكنه بقى مع الزمالك في نهاية المطاف.

ويعد الونش صاحب الـ26 عاما من الركائز الأساسية للزمالك خلال الفترة الأخيرة.

وشارك الونش خلال الموسم الجاري مع الزمالك في 28 مباراة سجل خلالهم هدفين.

وانضم الونش للزمالك قادما من صفوف طلائع الجيش في صيف عام 2016.

وخاض الونش ست مباريات دولية مع منتخب مصر سجل خلالهم هدفا.