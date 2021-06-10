الأهلي الليبي يعلن فسخ التعاقد مع طلعت يوسف بالتراضي

الخميس، 10 يونيو 2021 - 00:09

كتب : FilGoal

طلعت يوسف - الأهلي - الاتحاد السكندري

أعلن النادي الأهلي الليبي فسخ التعاقد مع طلعت يوسف المدير الفني المصري بالتراضي بين الطرفين.

ووجه نادي الأهلي الليبي الشكر للمدرب المصري على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وتولى طلعت يوسف قيادة أهلي طرابلس الليبي في يناير الماضي في ولاية ثالثة مع الفريق.

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وكان قد سبق له قيادة الفريق الليبي في ديسمبر 2013 وحتى صيف 2014 قبل أن يقود طلائع الجيش المصري.

وتولى قيادة أهلي طرابلس مرة ثانية في يناير 2017 وحتى أكتوبر من العام نفسه قبل أن يتولى قيادة سموحة.

وأخيرا تولى قيادة الفريق مرة ثالثة في يناير الماضي بعد رحيله من الاتحاد السكندري في أكتوبر الماضي.

ويبلغ طلعت يوسف 66 عاما وسبق له قيادة عدد من الأندية المصرية أبرزها الاتحاد والمصري وطلائع الجيش وسموحة وبتروجت واتحاد الشرطة.

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